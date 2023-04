Die Theatergruppe Übers Tal aus Weilheim und Indlekofen führte am Wochenende im ausverkauften Gemeindehaus Indlekofen das Lustspiel „Opa kann‘s nicht lassen“ von Walter G. Pfaus auf: Opa Otto führt sich äußerst dominant auf. Wenn die anderen in Ruhe frühstücken wollen, dreht er die Musik auf und bringt eine lautstarke Einlage von Elvis Presleys „Jailhouse Rock“. Enkelin Simone hält sich die Ohren zu, der Schwiegersohn dreht sich um und vertieft sich noch mehr in den SÜDKURIER. Die genervte Tochter springt auf und zieht den Stecker, die Stimmung ist gereizt. Und dann die Sprüche von Opa. Was er erzählt, wird aufgeblasen. Aus einer Mücke wird ein Elefant, aus einem implodierten Fernseher macht er ein vollständig abgebranntes Haus. Seine Behauptungen sind übertrieben und mehr Lüge als Wahrheit. So las er einmal am Stammtisch aus der Zeitung vor. Dort stand „Bürgermeister Riederer besucht Rindviehausstellung“. Opa zitiert: „Mit dem Eintritt des Bürgermeisters hatte die Rindviehausstellung ihren Hohepunkt...“, und die Runde brüllte vor Lachen.

Dem Schwiegersohn platzt irgendwann der Kragen. Als er und seine Frau Christa glauben, alleine im Zimmer zu sein, kommt es zu einer lautstarken Auseinandersetzung, Türen knallen. Doch im Hintergrund kriegt Opa dies mit, übertreibt mal wieder und erzählt den Enkelkindern, ihre Eltern wollten sich scheiden lassen. Das Entsetzen ist groß. Jetzt drehen die Eltern den Spieß um. Sie tun so, als sei Ottos Übertreibung die reine Wahrheit. Der Plan scheint aufzugehen. Der ganze Haushalt überlegt, wie man die beiden wieder versöhnen könnte. Opa hat selbst die rettende Idee. Das Ehepaar soll in die Zeit zurückversetzt werden, als es sich kennengelernt hat. Dazu wird das Esszimmer in ein romantisches Lokal umdekoriert, Onkel Erich spielt den Ober, Tante Resi kocht, Simone spielt die Kellnerin und Opa präsentiert sich als Künstler. Er zitiert Goethes „Erlkönig“ – in einer speziellen Version, die den Zuschauern vor Lachen die Tränen in die Augen treibt.

Den Darstellern Rolf Bendel, Helmut Böhler, Alexander Ritter, Ilse Mathis, Daniel Gampp, Sandra Isele-Hoffmann und Julia Maier, gelang es, unter der Regie von Anja Hilpert, unterstützt von Souffleuse Gerda Hilpert, gestylt von Maskenbildnerin Carmen Ritter, die Zuschauer zu begeistern. Diese bedankten sich mit großem Applaus.