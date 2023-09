Wutöschingen – Der Musikverein Horheim lädt zum 47. OktoBär-Fest am 29. und

30. September in die Halle Horheim. Es können noch wenige Tickets und Tische reserviert werden für den Samstag unter www.okto-baer.de, der Eintritt am Freitag ist frei.

Es wird wieder gefeiert in Horheim: „Bärühmt, bärüchtigt, bärenstark“, steppt der Bär zwei Tage lang in Halle und Zelt Horheim.

Eröffnet wird der OktoBär am Freitag um 17 Uhr mit dem Kindergarten Sternenfänger Horheim. Um 17.30 Uhr präsentieren sich die jungen Tänzerinnen des Turnvereins Horheim. Im Zelt gibt es ein Kinderprogramm ab 17.30 Uhr. Ab 18 Uhr gibt es zünftige Blasmusik mit den Musikvereinen aus Hohentengen und Salem-Beuren und im Anschluss ab 22.30 Uhr gibt es Dirndlschubsen mit DJ Spilli.