von Andrea Böhringer

Großes Interesse fanden die Themenpunkte der Ortschaftsratssitzung in Detzeln am 2. Juni. Insgesamt acht Bürger fanden sich im Gemeindesaal ein, um über den Stand des Waaghüsli, offenem Bücherschrank, Milchtankstelle, Besuch des Ökomobils und der Vorstellung einer Pferdemist-Entsorgungsstation informiert zu werden.

Ortsvorsteherin Esther Koch freute sich darüber, dass sowohl das Waaghüsli wie auch der offene Bücherschrank realisiert worden sind. Für den Abriss des alten und Aufbau des neuen Waaghüsli bedankte sie sich mit einem Geschenkkorb bei Ortschaftsrat Harry Stich, der maßgeblich für die Umsetzung zuständig war.

Auch der offene Bücherschrank wird von der Bevölkerung gut angenommen. Jeder kann gratis Bücher holen und ausgemusterte Bücher bringen. Vorort liegt ein Infoblatt über die Regeln zur Benutzung des Schrankes. Der Bücherschrank befindet sich vor der neuen Ortschaftsverwaltung, links neben dem Gemeindesaal.

Zu Gast war Jörg Kasseckert von Landesnaturschutzverband, der die Anwesenden über die Möglichkeit eines Besuchs des Ökomobils des Regierungspräsidiums Freiburg informierte. Die Möglichkeit einer Buchung des Ökomobils wurde vom Ortschaftsrat gerne angenommen und so wird das „Labor auf vier Rädern“ am Freitag, 10. September, in Detzeln halt machen.

Durch Corona wird es zwei Gruppen geben. Von 10.30 bis 12 Uhr für Kinder von sieben bis zwölf Jahren und von 13 bis 14.30 Uhr für Kinder mit ihren Eltern. Diskutiert wurde auch über einen Verkaufsautomaten für regionale Produkte wie Eier und Milch in Detzeln aufzustellen. Hier will sich Esther Koch bei den Produzenten solcher Produkte informieren, ob ein Interesse von dieser Seite vorhanden ist.

Carina Bremer, die einen Offenstall mit Ganzjahresweide für Pferde in Detzeln betreibt und dem Problem von Pferdeäpfeln auf den Straßen entgegenwirken will, stellte den Anwesenden ihren Prototypen der Pferdemist-Entsorgungsstation vor. Der Ortschaftsrat war sich einig darüber, dass man es probieren kann, ob solche Stationen von den Reitern angenommen werden, wird die Praxis zeigen.

Rosi Kyas machte darauf aufmerksam, dass die Betonteile, die illegal an der Steina entsorgt wurden, immer noch nicht entfernt worden sind. Esther Koch teilte mit, dass der Verursacher gefunden worden sei und die Stadt ein Angebot einholt, um die Betonteile zu entsorgen. Auch der schlecht nutzbare Radweg in Richtung Tiengen sprach Rosi Kyas nochmals an. Das lose Material könnte für Kinder gefährlich werden. Ortschaftsrat Maik Schlegel wird sich darum kümmern.