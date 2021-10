Zahlreiche Ehrungen und einen neuen Kassenwart gab es bei der Hauptversammlung der Oberrheinischen Vogelfreunde im Vereinsheim des FC Tiengen. Auch die Vogelfreunde waren von der Corona-Pandemie nicht verschont geblieben. So war die Hauptversammlung von März auf Oktober verschoben worden, wie der Verein mitteilt.

Die für den November 2020 geplante Vogelausstellung musste wegen der Pandemie ersatzlos ausfallen. So war es auch mit den geführten Vogelstimmen-Wanderungen in der hiesigen Umgebung. Die Monatshocks im FC-Heim in Tiengen waren ebenfalls aufgrund des Lockdowns lange Zeit ausgefallen.

Schriftführer Uli Netzhammer aus Erzingen verlas den Vereinsbericht. Kassierer Theo Gäng aus Eggingen berichtete, dass die Kassenlage mit einem Minus in den vergangenen zwei Jahren abschloss. Er appellierte an die Mitglieder, sparsam mit den Vereinsressourcen umzugehen.

Waldshut-Tiengen In Waldshut kann man jetzt innerhalb von zwei Jahren einen Bachelor-Abschluss in BWL erlangen Das könnte Sie auch interessieren

Als Wahlleiterin stellte sich Uta Belic aus Lottstetten zur Verfügung. Mathias Linden aus Dettighofen wurde erneut als Vorsitzender bestätigt. Er führte die weiteren Wahlen selbst durch. Der stellvertretende Vorsitzende Friedrich Römer (Kempten), Schriftführer Uli Netzhammer, die Beisitzer Renato Buratti (Brugg/Schweiz), Ewald Lais (Tiengen) und Hubert Baumgartner (Bonndorf) stellten sich erneut zur Verfügung und wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Nach achtjähriger Amtszeit stellte sich der Kassierer Theo Gäng nicht mehr erneut zur Wahl. Für ihn wurde Karlheinz Rossa aus Tiengen als neuer Kassenverwalter gewählt. Ebenso wurde Arno Klowski aus Wutöschingen als neuer Beisitzer in das Gremium berufen.

Karl Gehringer wurde für seine 20-jährige und der Ehrenvorsitzende Bernd Friebe für 60-jährige Mitgliedschaft bei den Vogelfreunden geehrt. Nicola Belic und Erich Preiser wurden für über 40-jährige Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern ernannt und erhielten den Ehrenteller überreicht.