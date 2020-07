Die Sommertour

Die nächsten „Ortsspaziergänge“ mit Oberbürgermeister Philipp Frank sind am Dienstag, 28. Juli, in Gurtweil , Treffpunkt: 17 Uhr Gemeindehalle, und Donnerstag, 30. Juli, in Indlekofen, Treffpunkt: 17 Uhr Gemeindehalle. Anmeldungen (begrenzte Teilnehmerzahl) unter der Telefonnummer 07751/83 31 31. Die weiteren Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.