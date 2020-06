von Alfred Scheuble

OB Philipp Frank ergänzte vor den knapp 30 anwesenden Gurtweilern, dass er jedes Jahr ein Mal in die Sitzungen kommen will und dass im Laufe des Jahres noch eine Ortsbegehung vorgesehen sei.

Bei seinem diesmaligen Besuch sei vor allem das Thema „Erweiterung der Grund- und Werkrealschule“ von Bedeutung (wir berichteten darüber). Der Oberbürgermeister dankte den Ratsmitgliedern vorneweg für ihr ortspolitisches Engagement und betonte, wie wichtig es sei „mehr miteinander als übereinander zu reden“.

Zu bereden gab es dann während der knapp eineinhalbstündigen Sitzung einiges. So wurde die Aufstellung einer Sitzbank beim alten Schulgebäude angeregt, die Anbringung von Verbotsschildern für Hunde auf dem Schulareal beschlossen, eine Nutzungsänderung für ein Nebengebäude zu Wohnzwecken befürwortet und der Umbau einer Wippe auf dem Spielplatz im Hasli veranlasst. Die Anfrage zur Aufstellung eines Wohnwagens für die Jugend wurde vertagt. Für die vorgesehene Ortsbegehung mit dem Oberbürgermeister werde man die wichtigsten Themen (Verkehr, Umspannwerk, Schulerweiterung) noch zeitnah ergänzen.

Nach der Sitzung des Ortschaftsrates nahm sich Oberbürgermeister Philipp Frank (Mitte) noch kurz Zeit, mit Bürgern zu reden. Bilder: Alfred Scheuble | Bild: Alfred Scheuble

Ortsvorsteher Helling teilte mit, dass beim Bruckhauskreisel zwei weitere Bushaltestellen eingerichtet werden, dass der Lärmaktionsplan für Gurtweil aus finanziellen Gründen noch in der Warteschleife sei und er ließ die Anwesenden wissen, dass in der Schlüchttalstraße ein Raser mit einer Geschwindigkeit von 114 Stundenkilometer gemessen worden sei. Die Arbeiten in Gurtweil für das schnelle Internet seien demnächst abgeschlossen und an der Lösung für die gesperrte Schlüchtbrücke bleibe man dran. Während der Bürgerfragestunde wurde unter anderem erneut die Verkehrs- und Lärmproblematik in der Rathaus- und in der Schlüchttalstraße kritisiert.