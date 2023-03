Zur jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Oberalpfen sind Vereinsvertreter eingeladen gewesen, um ihre Termine abzustimmen. „Die letzten beiden Jahre waren sehr ruhig, aber jetzt müssen wir schauen, dass sich die Veranstaltungen nicht überschneiden“, sagte Ortsvorsteher Armin Arzner. Notwendig sei ein Team, um in der Halle zu renovieren. Schwerpunkte seien der Fußboden, die Wärmedämmung des Geräteraums und die Erneuerung der undichten Türen, der Zwischen- und der Außentür am Geräteraum. Auch die wurmstichige Bar, die bei besonderen Anlässen auf der Rückseite der Halle aufgestellt wird, müsse erneuert werden. Dazu sollte die Hallenküche aufgeräumt und das Inventar dem Bedarf angepasst werden. Das Geschirr sei teilweise angeschlagen und müsse ergänzt oder erneuert werden. „Das dürfte nicht zu schwierig sein, wenn sich die Vereinsvorstände zusammensetzen“, so Arzner. Ortschaftsrätin Eva Albiez sagte zu, sich um die Thematik zu kümmern.

Für den Spielplatz soll eine neue Sitzgarnitur angeschafft werden. Die Kosten bezifferte Arzner mit 1700 Euro. Gewünscht hätte er sich eine Sitzgruppe wie am Zahnkäppele, „aber die Kosten übersteigen derzeit unsere Möglichkeiten“. Als wichtige Termine nannte er den Seniorennachmittag im November, den Adventsbasar im Dezember, die Bürgerversammlung im Januar und den Dorfputz am 15. April. Auf den Einwand, das sei wegen der fortgeschrittenen Vegetation zu spät, meinte Arzner, dass man sich in der Regel an die Wege halte. Um sich einen Überblick über den Zustand der Feld- und Waldwege zu verschaffen, will der Ortschaftsrat eine Info-Tour machen. Bei der nächsten Sitzung am 27. April ist Baubürgermeisterin Petra Dorfmeister zu Gast. Dabei gehe es in der Hauptsache um die Erweiterung des Neubaugebiets und die Prioritäten bei der Vergabe der Bauplätze, so Arzner.

Die Vereinsvertreter gaben einen Überblick über ihre Aktivitäten. Luzia Wolber, Vorsitzende der GGO, der Frauengymnastikgruppe Oberalpfen, erklärte sich bereit, mit ihrer Gruppe wieder einmal die Stühle in der Halle zu reinigen. Franz Brunner, Vorstandsmitglied des Männergesangvereins, kündigte für den 24. Juni einen Konzertabend mit Ehrungen an und für das zweite Adventswochenende die Konzert- und Theaterabende. Aufgrund des rückläufigen Sammelguts kündigte Andreas Tröndle von der Feuerwehrabteilung an, nur noch einmal jährlich Altpapier und Altmetall zu sammeln. Martina Welte, stellvertretende Vorsitzende des Narrenvereins, erklärte, die Altersgrenze aufzuheben, künftig auch Kinder in den Verein aufzunehmen und mehr für die Jugend zu tun.

Joshua Ebner vom Wäschhüsli, dem Oberalpfener Jugendtreff, verwies auf dringend notwendige Renovierungsarbeiten und kleinere Umbaumaßnahmen. Die Arbeiten sollen in Eigenleitung ausgeführt werden, „aber für die Materialkosten würden wir uns einen Zuschuss vom Ortschaftsrat wünschen“. Armin Arzner sagte zu, sich an den Kosten mit maximal 1000 Euro zu beteiligen. Schließlich ging es um einen allgemein zugänglichen Bücherschrank, nach dem Vorbild anderer Ortsteile. Doch der Ortschaftsrat tat sich schwer, einen passenden Standort zu benennen. Denkbar sei ein Platz unter dem Vordach am Halleneingang. Jedenfalls müsse es ein trockener Standort sein. Harald Walde zweifelte den Sinn einer solchen Einrichtung an. „Wenn es nicht funktioniert, müssen wir auch bereit sein, einen Rückzieher zu machen“, sagte der Ortsvorsteher.