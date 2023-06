Nur noch knapp einen Monat dauert es, bis die Bürger von Waldshut-Tiengen entweder den bisherigen Oberbürgermeister Philipp Frank in seinem Amt bestätigen oder mit Martin Gruner ein neues Stadtoberhaupt wählen können. Denn mit Ablauf der Bewerbungsfrist am 27. Juni steht jetzt fest: Es bleibt bei einem Duell mit den bisher zwei bekannten Bewerbern.

Gemäß Losentscheid wird der Name von Amtsinhaber Frank oben auf dem Wahlzettel stehen. Die Losentscheidung war deswegen notwendig geworden, weil beide Kandidaten zum frühest möglichen Zeitpunkt mit Beginn der Bewerbungsfrist ihre Unterlagen eingereicht hatten.

Doch bevor die Bürger zur Wahl schreiten, steht den beiden Kandidaten ein straffes Programm mit vielen öffentlichen Auftritten ins Haus. Den Auftakt bildet die SÜDKURIER-Wahlarena am Mittwoch, 5. Juli.

700 Plätze bei Podiumsdiskussion

Wer noch nicht weiß, wem der beiden Kandidaten er am 23. Juli seine Stimme geben will, kann bei der SÜDKURIER-Wahlarena die Kandidaten genauer unter die Lupe nehmen. Denn die Veranstaltung wird zu einem echten Prüfstand für Frank und Gruner, bei der die Moderatoren Markus Baier (Redaktionsleiter Waldshut-Tiengen) und Andreas Gerber (Redaktionsleiter Bad Säckingen) den beiden ordentlich auf den Zahn fühlen.

Schicken Sie uns Ihre Fragen Wollen auch Sie den beiden OB-Kandidaten Fragen zu Themen stellen, die Sie in der Stadt bewegen, dann schicken Sie uns doch vorab ein E-Mail bis Montag, 3. Juli, 14 Uhr (waldshut.redaktion@suedkurier.de). Darüber hinaus wird es natürlich auch während der Veranstaltung Gelegenheit für Fragen aus dem Publikum geben.

Los geht die SÜDKURIER-Wahlarena in der Waldshuter Stadthalle am Mittwoch, 5. Juli, 19 Uhr. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Platz gibt es für 700 Gäste. Die Veranstaltung ist öffentlich. SÜDKURIER-Abonnenten haben aber die Möglichkeit, sich bereits im Vorfeld anzumelden und für bis zu zwei Personen Plätze zu reservieren.

So können Sie bei der SÜDKURIER-Wahlarena dabei sein

Erstes offizielles Aufeinandertreffen der Kandidaten vor Publikum

Bei der Podiumsdiskussion stehen die Themen im Fokus, die die Stadt bewegen, darunter auch Gesundheitsversorgung, Klimapolitik, Verkehr oder Wirtschaft. Wie positionieren sich die Kandidaten? Welche Antworten haben sie auf die Herausforderungen der Stadt? Welche Visionen haben sie für die Zukunft der Großen Kreisstadt? All das wird sich bei diesem ersten offiziellen Aufeinandertreffen der Kandidaten auf der großen Bühne zeigen.

„Es wird mit Sicherheit ein erkenntnisreicher Abend, bei dem die Kandidaten zeigen können, was in ihnen steckt – und an dem es bisweilen auch auf Schlagfertigkeit ankommt“, sagt Markus Baier, der die Veranstaltung zusammen mit seinem Bad Säckinger Kollegen Andreas Gerber moderieren wird.

Schlagabtausch der Kandidaten gibt es auch per Livestream

Haben Sie keine Zeit, an der Veranstaltung persönlich teilnehmen zu können, bietet der SÜDKURIER auch einen Livestream an, sodass Sie von zu Hause aus die Diskussion verfolgen können.