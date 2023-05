Die Bewerbungsfrist für die Oberbürgermeisterwahl läuft bis Dienstag, 27. Juni. Der Wahltermin ist am Sonntag, 23. Juli.

Gibt es bereits Kandidaten?

Amtsinhaber Philipp Frank will wieder als OB kandidieren. | Bild: Juliane Vatter

Ja. Sowohl Amtsinhaber Philipp Frank als auch Martin Gruner, Beigeordneter der Stadt Weil am Rhein, haben bereits angekündigt, am 6. Mai, dem ersten Tag der Bewerbungsfrist, ihre Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten der Stadtverwaltung einzuwerfen.

Der frühre Beigeordnete Martin Gruner hat seine Kandidatur angekündigt. | Bild: privat

Philipp Frank (55) ist seit 2015 Oberbürgermeister von Waldshut-Tiengen. Martin Gruner (55) war zwischen 2002 und 2017 zunächst Leiter des Hochbauamts und anschließend Beigeordneter der Stadt Waldshut-Tiengen.

Mehr über die beabsichtigte Kandidatur von Amtsinhaber Philipp Frank erfahren Sie hier.

Mehr über die beabsichtigte Kandidatur von Martin Gruner erfahren Sie hier.

Wer darf überhaupt als Oberbürgermeister kandidieren?

Die Antwort auf diese und weitere Fragen rund um die OB-Wahl in Waldshut-Tiengen haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Waldshut-Tiengen OB-Wahl: Welche Voraussetzungen müssen Kandidaten erfüllen – und wann ist eine Bewerbung ungültig? Das könnte Sie auch interessieren