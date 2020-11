von Nico Talenta

Herr Bendel, seit wann arbeiten Sie im Tafelladen?

Ich arbeite mittlerweile seit sieben Jahren im Tafelladen Waldshut-Tiengen. Über einen Artikel im Hochrheinanzeiger und ein Gespräch mit einem Bekannten bin ich zu der Tätigkeit gekommen. Er arbeitete damals schon im Tafelladen und da bin ich einfach mal mit ihm mitgegangen. Das war 2013 und ich arbeite immer noch dort.

Ist Ihre Arbeit im Tafelladen ehrenamtlich?

Natürlich. Ich arbeite ehrenamtlich und bekomme kein Geld dafür. Das Einzige das erstattet wird sind die Fahrtkosten, die wir von zu Hause aus bis zum Tafelladen in Waldshut-Tiengen haben. Dafür lege ich einmal im Jahr eine Liste vor, die dann geprüft und das Geld erstattet wird.

Waldshut-Tiengen Corona-Krise setzt vielen Bereichen des Lebens im Landkreis Waldshut zu Das könnte Sie auch interessieren

Was gibt Ihnen die ehrenamtliche Arbeit?

Die ehrenamtliche Tätigkeit im Tafelladen gibt mir viel. Ich bringe mich gerne für andere Menschen ein und weiß es zu schätzen, dass ich mir finanziell keine Sorgen zu machen brauche. Durch die Arbeit helfe ich anderen Menschen und genau das bereitet mir Freude. Wichtig ist mir dabei, dass ich gut mit meinen Kollegen auskomme. Würde ich mir jeden Morgen denken: „Nein, nicht schon wieder“, hätte ich schon lang damit aufgehört. Die Mittwochsgruppe harmoniert super miteinander. Verkaufstage sind zusätzlich zum Mittwoch immer dienstags und freitags.

Wie viele Stunden in der Woche bringen Sie für den Tafelladen auf?

Momentan sind das etwa vier bis fünf Stunden pro Schicht. Ich fahre dann immer gegen 11 Uhr zu Hause los und bin dann gegen halb Fünf wieder daheim. Im Tafelladen richten wir vormittags immer erst alles, bevor dann um 14.30 Uhr der Verkauf startet. Vor Corona waren wir in einer Stunde mit allem fertig, mittlerweile dürfen aber immer nur zwei Kunden gleichzeitig in den Laden und dadurch verzögert sich das Ganze etwas. Aber das macht mir nichts aus, wenn wir jetzt eben eine halbe Stunde länger bleiben.

Kreis Waldshut Gute Nachrichten: Die Tafelläden in Waldshut und Bad Säckingen können wieder öffnen – dank vieler Unterstützer Das könnte Sie auch interessieren

Was macht den Tafelladen im Verhältnis zu üblichen Einkaufsläden so günstig?

Alle Artikel, die wir im Laden verkaufen kosten für unsere Kunden maximal 20 Prozent des Originalpreises. Das macht schon einen riesigen Unterschied zu den üblichen Einkaufsläden und ist für viele Menschen wichtig. Nicht verkaufte Lebensmittel gehen übrigens als Tierfutter an das Wildgehege in Waldshut und wird nicht einfach weggeschmissen. So freuen sich immerhin noch die Wildtiere, die dort untergebracht sind über das Brot, Obst und Gemüse

Was war Ihr schönstes Erlebnis bei der Arbeit im Tafelladen?

Mein schönstes Erlebnis würde ich eher als Erlebnisse bezeichnen. Es sind die Kleinigkeiten und nicht ein großes Ereignis, das die Arbeit in diesem Bereich so lohnenswert macht. Einen Großteil der Kunden im Tafelladen kenne ich nach sieben Jahren natürlich schon. Es ist immer schön, wenn sie mich dann auf der Straße wiedererkennen und grüßen. Der soziale Kontakt ist mir besonders wichtig.

Zur Person Rolf Bendel (71) ist seit elf Jahren pensionierter Bundespolizist. Geboren in der Pfalz, wohnt er seit etwa 40 Jahren in Rheinheim und ist dort bestens integriert. Er arbeitete 42 Jahre im Bundesgrenzschutz. Davon 28 Jahre an der Grenze zwischen Waldshut und Koblenz. Seine militärische Ausbildung begann er 1968 bis 1975 in Fulda, wurde danach von 1975 bis 1978 an der Deutsch-Schweizer Grenze in Weil am Rhein eingesetzt, bis er dann über verschiedene weitere Stationen 1981 an die Grenze nach Waldshut ankam. 2009 wurde er in den Ruhestand entlassen. Zu seinen Hobbys gehört vor allem das soziale Engagement und Sport.

Engagieren Sie sich noch in anderen Bereichen in Ihrer Freizeit?

Sehr viel und sehr gerne. Schon vor der Arbeit im Tafelladen habe ich mich sehr gerne sozial engagiert. In der Gemeinde Küssaberg kennt mich so ziemlich jeder. Ich bin dort sehr aktiv und arbeite eng mit dem Bürgermeister zusammen. Vom Vorstandsposten im Museumsverein Küssaberg bis hin zum Kassierer bei der International Police Association (IPA), der größten internationalen Berufsvereinigung von Polizeibediensteten, habe ich immer viel zu tun. Wenn ich draußen unterwegs bin, ist die Kamera immer mit dabei. Meine Frau sagt oft: „Mit dir kommt man nicht von der Stelle“. Das stimmt schon. Wenn wir im Dorf unterwegs sind, unterhalte ich mich an jeder Ecke mit anderen Leuten. Das macht mir eben Spaß.

Ist neben der ganzen ehrenamtlichen Arbeit in Ihrem Leben überhaupt noch Platz für Hobbys?

Na klar. Reisen ist ein ausgeprägtes Hobby von mir und meiner Frau. Seit ungefähr 15 Jahren reisen wir mehrmals im Jahr und haben schon alle Kontinente gesehen und etwa 50 Staaten besucht. Die Meisten davon außereuropäisch. Mit dem Reisen kann ich den jahrelangen Schichtbetrieb aus meiner Berufszeit gut kompensieren und mich entspannen. Dieses und nächstes Jahr fällt der Urlaub wegen Corona eher mau aus. Wir werden aber innerhalb Deutschlands reisen. Außerdem bin ich ein Bewegungsmensch und Sport ist für mich sehr wichtig. Von Fußball über Skifahren bis hin zum Marathon habe ich schon alle Sportarten ausprobiert. Nur still sitzen kann und will ich nicht. Mittlerweile fahre ich aber nur noch Rad und laufe viel – immerhin werde ich ja auch nicht jünger.

Hochrhein/Südbaden Die Tiertafel Südbaden unterstützt bedürftige Menschen: Futter für Hund und Katze hilft Herrchen und Frauchen in Not Das könnte Sie auch interessieren

Was ist Ihnen persönlich besonders wichtig?

Das Wichtigste für mich und meine Frau ist, gesund zu bleiben. Auch wenn wir normalerweise viel und gern Konzerte von Rockmusikern besuchen, akzeptieren wir die Maßnahmen, die momentan getroffen werden, und hoffen, dass wir nach Corona wieder regelmäßiger an Konzerte gehen können. Ich hoffe, dass ich noch viele Jahre fit und munter bin, denn ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann keinen Sport mehr machen zu können und nicht mehr unter Leute gehen zu können.