von sk

Gerade erst hat der österreichische Satire-Kabarettist Stefan Waghubinger den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg gewonnen und schon ist er auf der Bühne in der Grieshabervier-Halle in Waldshut zu Gast, dies schreibt das städtische Kulturamt Waldshut-Tiengen in einer Pressemitteilung zur Ankündigung.

Der Stil

Mitten aus dem Leben, manchmal böse, aber immer irrsinnig komisch, zynisch und zugleich warmherzig, so ist der Stil von Waghubinger laut der Ankündigung zu seinem Programm. Das sind die Attribute, die man mit Stefan Waghubinger verbindet. Er selbst lebt seit 32 Jahren im Landkreis Stuttgart und sagt von sich selbst, er betreibe österreichisches Nörgeln mit deutscher Gründlichkeit.

Das Programm

In seinem vierten Soloprogramm „Ich sag‘s jetzt nur zu Ihnen“ läuft er gegen Türen, begegnet Plüschtieren, antiken Göttern und sich selbst beim Monopoly. Wieder einmal entwickelt Stefan Waghubinger Geschichten mit verblüffenden Wendungen, die gleichzeitig tieftraurig und zum Brüllen komisch sind, schreibt das Kulturamt. Außerdem liefere er eine Erklärung zu den wirklich wichtigen Dingen des Lebens, warum es so viele davon gibt und warum wir so wenig davon haben.

Der Termin

Das Gastspiel am Mittwoch, 23. Juni, 21.20 Uhr, in der Grieshabervier-Halle in Waldshut ist der Nachholtermin für den „Kabarettherbst“-Programmpunkt vom 4. Dezember 2020. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Der Eintritt beträgt 20 Euro (für Schüler und Studierende ermäßigt 15 Euro). Es gibt keine Abendkasse. Der Vorverkauf läuft in der Tourist-Information Waldshut, Telefon 07751/83 32 00.

Die Hygienemaßnahmen

Das Publikum verpflichtet sich dazu, einen der folgenden Nachweise vorzuzeigen: negatives, tagesaktuelles Schnelltestergebnis/Impfpass mit vollständiger Corona Impfung (mindestens 14 Tage alt)/Genesenen-Nachweis. Es gilt eine medizinische Maskenpflicht. Am Platz kann die Maske abgenommen werden. Es gibt eine Abstandsbestuhlung. Sollten noch keine Innen-Veranstaltungen möglich sein, wird der Kabarett-Abend als Open-Air-Veranstaltung in die Stadtgärtnerei Waldshut verlegt. Veranstalter ist das Kulturamt der Stadt Waldshut-Tiengen.