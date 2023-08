Das zum Abschluss der 555. Waldshuter Chilbi angekündigte Feuerwerk für Mittwoch, 23. August, findet nun doch nicht statt. Am Vorabend hat das Landratsamt Waldshut bekannt gegeben, dass nach Beurteilung der unteren Forstbehörde eine Gefahr für den Wald durch das Anzünden oder Unterhalten von Feuer oder offenem Licht besteht.

„Der Waldbrandgefahrenindex für weite Teile des Landkreises liegt laut Deutschem Wetterdienst bei 4 oder 5 von 5. Dementsprechend liegt eine hohe oder sogar sehr hohe Gefahr vor“, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung am Dienstagabend.

Damit ist das Anzünden oder Unterhalten von Feuer oder von offenem Licht im Wald oder in einem Abstand von weniger als 100 Metern vom Wald untersagt. Das Verbot gilt ab Mittwoch, 23. August, und betrifft damit auch das geplante Chilbi-Feuerwerk.

Am Dienstagmittag gab es noch grünes Licht

Noch am Dienstagmittag hatte Ralph Albrecht, Leiter des Ordnungsamts der Stadt Waldshut-Tiengen, auf Nachfrage mitgeteilt, dass die die Forstbehörde des Landratsamts grünes Licht für das Feuerwerk gegeben habe.

Zuletzt gab es 2019 ein Chilbi-Feuerwerk. | Bild: Peter Rosa

Das von den Schaustellern gesponserte Feuerwerk, das ab 22 Uhr den Himmel über dem Festplatz erhellt hätte, wird normalerweise vom Sippo-Gelände am Lindenbuck gezündet und bildet den Abschluss der Chilbi. Zuletzt hatte es im August 2019 ein Feuerwerk über dem Chilbiplatz gegeben.

Ungeachtet dessen fahren am heutigen Mittwoch ab 22.35 Uhr Sonderbusse in alle Richtungen vom Chilbiplatz ab, um die Festbesucher am letzten Abend der Waldshuter Chilbi nach Hause zu bringen.