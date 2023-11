Die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung des vor 34 Jahren in Betrieb genommenen Tunnel Nordumfahrung in Bad Zurzach hat das Ende der Lebensdauer erreicht und wird nun erneuert. In einem umfassenden Sanierungsprojekt wird der Tunnel auf den heutigen Technik- und Sicherheitsstand gebracht.

Die Ost-West-Achse wurde zwischen 1985 und 1989 erstellt, mit dem Ziel, die Gemeinde vom Verkehr zu beruhigen. Der 1,2 Kilometer lange Tunnel ist bis heute der längste auf Aargauer Kantonsstraßen. Kern der Erneuerung ist die technische Auswechslung respektive Erneuerung. An einzelnen Abschnitten wird die Röhre saniert und um Anbauten ergänzt.

Nachdem seit Mitte Oktober die Installation einer provisorischen Löschwasserleitung im Tunnel erfolgt ist, müssen nun in den Portalbereichen jeweils der Zusammenschluss mit der bestehenden Wasserleitung erstellt werden, wie die zuständige Abteilung des Kantons, das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) mitteilt.

Die Ausführung der Arbeiten können aus Sicherheitsgründen nur bei gesperrter Straße erfolgen. Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag von jeweils 20 Uhr bis 5 Uhr erfolgen die ersten Sperrungen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wird die Straße ebenfalls gesperrt. In dieser Zeit werden für den Aushub und das Auffüllen von Leitungsgräben teilweise lärmige Arbeiten ausgeführt, schreibt das BVU. Die Sanierung an der Nordumfahrung wird bis August 2025 dauern.

