Während der Hauptversammlung der Musikgruppe „Noochschlag – die Hochrhein-Egerländer“ im Eschbacher Gasthaus Ochsen hat es Änderungen im Vorstand gegeben. Laut Mitteilung des Vereins wurden Manfred Haselwander, Nikolaus Efinger und Karl Gremmelspacher in ihren Ämtern bestätigt. Andreas Rebholz scheidet aus dem Vorstand aus, auf ihn folgt der bisherige Schriftführer Gerhard Hochstuhl. Neuer Schriftführer ist Reinhold Trieß.

Mit einer Gedenkminute wurde Frederik Briner, dem „best ager“ an der Tuba, gedacht. Sein plötzlicher Tod am 19. Dezember 2022 kurz vor seinem 85. Geburtstag hinterlässt eine Lücke. Der musikalische Leiter Nikolaus Efinger zog einen Vergleich mit einem Bildhauer. Vom ersten Durchspiel der Stücke bis zum Feinschliff mache es in den Proben und bei den Auftritten riesig Spaß, mit dieser Gruppe zu musizieren. Dies machte auch der Bericht des Schriftführers Gerhard Hochstuhl für die Jahre 2021 mit 29 Anlässen und 2022 mit 33 Anlässen und einer überdurchschnittlichen Präsenz der Musiker deutlich.