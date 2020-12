Ruhe haben die Rosen im Winter, natürlich auch in Nöggenschwiel, das bundesweit als Dorf dieser dornig-edlen Gewächse bekannt ist. Gleichwohl rief jetzt ein Anlass noch einmal die Blütesaison in Erinnerung. Denn Tabea Presch, die in dem Schwarzwaldort als Rosenprinzessin amtiert, zog die Preise aus dem Wettbewerb, bei dem wie jedes Jahr von Besuchern und Einheimischen das schönste Exemplar der Blumenart gewählt wurde. Siegerin 2020 ist eine Züchtung namens Florenz, die nicht nur durch ihren eleganten Farbton in Fuchsienrosa besticht, sondern sich auch durch ihren intensiven Duft auszeichnet.

Übrigens verfügt die prämierte Pflanze sogar über eine offizielle Zertifizierung, worauf die Beifügung „ADR“ hinweist. Die Abkürzung steht für „Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung“. Die wiederum wird organisiert von einem Arbeitskreis mit Vertretern des Bunds deutscher Baumschulen, Rosenzüchtern sowie verschiedenen Experten. Wie der Internet-Seite dieser Institution zu entnehmen ist, spielen natürlich Kriterien wie Blüte, Duft und Wuchsform eine Rolle. Doch als sogar wichtigstes Merkmal wird die Resistenz gegen Blattkrankheiten genannt – Schönheit soll eben nicht allzu angreifbar und vergänglich sein. Schon jetzt darf man sich freuen auf die nächste Blütezeit im Rosendorf – nach Fasnacht, so eine alte Faustregel, werden die Beete hergerichtet. Ab dem Frühjahr kann man dann nicht nur Florenz bewundern, sondern ungezählte weitere Artgenossinnen – in dem vor einigen Jahren eröffneten Duftgarten sogar mit geschlossenen Augen.