Waldshut – Der Nikolausmarkt in der Schmittenau lockt alljährlich zahlreiche Besucher an. Am kommenden Samstag, 2. Dezember, lädt die Interessengemeinschaft Schmittenau und Gewerbepark (IGS) bereits zum 26. Mal zur beliebten Veranstaltung. Neuer Standort ist am Siedlerheim in der Schmittenau.

Um 11 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Martin Gruner den Nikolausmarkt. Der Grundschulchor der Theodor-Heuss-Schule umrahmt mit Weihnachtsliedern. Auch das Jugendorchester der Stadtmusik Waldshut freut sich auf seinen Auftritt beim Nikolausmartk. 16 festlich geschmückte Stände laden anschließend zum Marktbummel ein. Die Standbetreiber sind ausschließlich Privatpersonen oder Vereine, viele von ihnen sind bereits seit vielen Jahren dabei. Von 11 bis 19 Uhr darf geschaut, gekauft und sich gefreut werden. Zum Angebot gehört alles, was die Vorfreude auf das Fest steigen lässt, unter anderem Selbstgebackenes, Selbstgenähtes oder Selbstgebasteltes. Die Besucher können auch einem Schnitzer bei seiner Arbeit über die Schulter blicken. Mit dabei auch wieder der Stand der IGS mit ihrem Magenbrot, dessen Erlös aus dem Verkauf einem guten Zweck zugute kommt. In diesem Jahr soll das Geld an die Tumorforschung der Uniklinik nach Freiburg gehen. Auch außerhalb des Verkaufs sammelt die IGS Schmittenau Spenden für die Tumorforschung.

Um 14.30 Uhr schaut der Nikolaus in der Schmittenau vorbei, jedes Kind erhält eine süße Überraschung. „Die Säckchen für die Kinder sind ebenfalls selbst gemacht“, freut sich Monika Mittich-Ebi, Vorstandsmitglied der IGS. Im Anschluss stellt der Nikolaus dann seine Kutsche kostenlos für Rundfahrten durch die Schmittenau zur Verfügung. Für die Kinder steht außerdem ein buntes Spieleangebot zur Verfügung. Zum kulinarischen Angebot gehören neben einer heißen Tasse Glühwein auch zahlreiche Köstlichkeiten, wie Bratwürste, Weihnachtsplätzchen oder Kartoffelnkringel. Der Tag klingt mit einem Lagerfeuer und Glühwein oder Kinderpunsch stimmungsvoll aus.