Es ist der Nikolausmarkt mit Charme. Inzwischen zum 26. Mal, lädt die Interessengemeinschaft Schmittenau und Gewerbepark (IGS) zu ihrem Nikolausmarkt am Siedlerheim. Insgesamt 16 Stände bilden am Samstag, 2. Dezember ein ganzes Weihnachtsdorf und verzaubern die Besucher mit Selbstgebackenen, Selbstgenähten oder Selbstgebastelten und vielem mehr. Und auch der Nikolaus schaut mit seiner Kutsche beim Nikolausmarkt vorbei. Von 11 bis 19 Uhr darf geschaut, gekauft und sich gefreut werden. Mit dabei auch wieder der Stand der IGS mit ihrem Magenbrot, dessen Erlös aus dem Verkauf einem guten Zweck zugute kommt. In diesem Jahr soll das Geld an die Tumorforschung der Uniklinik nach Freiburg gehen.

„Wir sind wie eine Familie“, freut sich Monika Mittich-Ebi, Vorstandsmitglied der IGS auf eine weitere Auflage des Nikolausmarktes. Bereits Wochen vorher beginnen die Vorbereitungen und bis es soweit ist, hat nicht nur Monika Mittich-Ebi alle Hände voll zu tun. Denn sie ist es, die das Magenbrot für den Verkaufsstand der IGS backt. Und da ist einiges an Organisation gefragt. „Aber ich mache es sehr gerne“, sagt sie. Vor allem auch, weil sie und alle die das Magenbrot kaufen, etwas Gutes tun.

Insgesamt 16 Stände werden in diesem Jahr am Siedlerheim in der Schmittenau stehen. Dabei handelt es sich ausschließlich um Privatpersonen oder Vereine. Und viele davon sind bereits seit vielen Jahren mit dabei, was ebenfalls zur freundlichen Atmosphäre des Nikolausmarktes beiträgt. Auch sie haben sich gut auf den Nikolausmarkt vorbereitet, um den Besuchern ein großes Angebot zu bieten. „In diesem Jahr ist auch Schnitzer mit seinen Werken mit dabei“, so Mittich-Ebi.

Im Angebot ist alles was die Vorfreude auf Weihnachten weiter steigen lässt. Es bietet sich aber auch Gemütlichkeit mit einer heißen Tasse Glühwein und dazu eine abwechslungsreiche Speisekarte, die ebenfalls aufwärmen. Doch ein gutes Angebot und leckere Köstlichkeiten allein, machen einen Weihnachtsmarkt noch nicht aus. Es gehört auch ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm dazu. So ist in diesem Jahr wieder der Kinderchor der Theodor-Heuss-Schule mit dabei. Das Jugendorchester der Stadtmusik Waldshut bildet den weiteren, musikalischen Rahmen und sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Um 14.30 Uhr am Samstagmittag hat das Warten dann endlich ein Ende. Denn in einer Kutsche, flankiert von einem Engel und dem Knecht Ruprecht, kommt der Nikolaus zu Besuch. Spätestens bei seiner Ankunft dürften dann viele Kinderaugen strahlen. Natürlich kommt er nicht mit leeren Händen, sondern hat für jedes Kind eine Überraschung mit dabei.

Dass der Nikolausmarkt in der Schmittenau in diesem Rahmen stattfinden kann, ist der IGS zu verdanken, die nicht nur die Sitzgelegenheiten für die Besucher zur Verfügung stellt, sondern auch Tische, Bänke, Strom oder Wasser für die Anbieter. „Die Leute, Vereine oder Schulklassen dürfen sofort mit dem Verkauf beginnen und brauchen auch keine Standgebühren zu bezahlen. Auch den Erlös aus den Verkäufen dürfen die Anbieter behalten. Außerdem kooperiert die IGS für den Nikolausmarkt mit den „Siedlern“, der Siedlergemeinschaft Schmittenau, die den Markt am neuen Standort mit vielen freiwillig helfenden Händen unterstützen.