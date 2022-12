Die IGS sorgt für ausreichende Sitzmöglichkeiten, damit die Besucher bequem verweilen, die abwechslungsreiche Marktküche genießen und das besondere Ambiente auf sich wirken lassen können. „In diesem Jahr ist nicht nur der Standort neu, wir haben auch unser Konzept ein wenig verändert“, erklärt Harald Ebi, Vorsitzender der IGS. „Der Markt fällt kleiner aus als bisher gewohnt. Kleiner aber feiner, denn statt einer Marktmeile bieten wir ein ausgesuchtes Sortiment in reduziertem Rahmen und wollen Gemeinschaft und Miteinander verstärkt pflegen. Bei der Planung war das dem gesamten Vorstand ein wichtiges Anliegen.“ Außerdem hat sich die IGS für den Nikolausmarkt mit den „Siedlern“, der Siedlergemeinschaft Schmittenau zusammengetan, die den Markt am neuen Standort mit vielen freiwillig helfenden Händen unterstützen.

Glühweinduft, Weihnachtsmusik, freundliche Marktbeschicker und kulinarischen Genüsse aus der weihnachtlichen Koch- und Backstube, sowie eine ganz besonders gemütliche Atmosphäre machen den Besuch des Nikolausmarktes zu einem besonderen Vergnügen. Vereine, Schulklassen und Kunsthandwerker bieten ihre schönen handgemachten Schätze an. Viele treue Marktbeschicker kommen gerne jedes Jahr zum Nikolausmarkt, aber immer wieder sind auch neue Stände dabei, sodass es alljährlich Neues zu entdecken gibt“, erklärt Monika Mittich-Ebi aus dem Vorstand der IGS. Auch in diesem Jahr waren alle fleißig, um die Besucher mit einem besonders schönen und reichhaltigen Sortiment an außergewöhnlichen Dekorationen, Geschenkideen und Köstlichkeiten aus der Backstube zu verwöhnen. Die vielen handgefertigten Unikate und liebevoll gefertigten Kostbarkeiten, die es an den hübsch dekorierten Ständen zu entdecken gibt, sind wahre Schätze, um das eigene Heim zu verschönern oder auch um lieben Menschen eine besondere Freude zu Weihnachten zu bescheren. Einem Drechsler können die Marktbesucher bei der Arbeit zusehen. Frischgebackene Köstlichkeiten aus der Weihnachtsbäckerei duften verführerisch und örtliche Vereine und Schulklassen sorgen für eine vorzügliche und abwechslungsreiche Marktküche. Eine liebgewordene Tradition ist der Stand der IGS, an dem selbst gemachtes Magenbrot für einen guten Zweck verkauft wird. „Der Erlös kommt in diesem Jahr dem Wünschebus Südbaden zugute“, verrät Monika Mittich-Ebi. Weihnachtsmusik, unzählige Lichter und ein großes Rahmenprogramm, zaubern den ganzen Tag über eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Waldshut (sho) Der Nikolausmarkt in der Schmittenau lockt alljährlich viele Besucher in das Gewerbegebiet am Zoll. Mit schönen Handarbeiten an hübsch dekorierten Ständen, einer ausgesprochen guten Marktküche und einem bunten Rahmenprogramm gehört der Markt zu den Höhepunkten im vorweihnachtlichen Waldshut.

Um 11 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Philipp Frank den Nikolausmarkt mit herzlichen Grußworten an Organisatoren und Besucher. Der Grundschulchor der Theodor-Heuss-Schule umrahmt mit schönen und fröhlichen Weihnachtsliedern. Festlich geschmückte Stände laden anschließend zum gemütlichen Marktbummel ein. Einem Holzdrechsler können die Besucher bei seiner Arbeit zusehen. Ein buntes Spieleangebot wartet auf die jüngsten Marktbesucher. Lasst euch überraschen!

Die Jagdhornbläser des Hegerings Waldshut tragen um 12 Uhr ihre besonderen Klänge bis weit über den Rhein und unsere Stadt hinaus. Danach begleitet die Unterhaltungsmusik der Südbadischen Musikanten das bunte Markttreiben.

Um 14.30 Uhr singt der Kindergarten aus Oberalpfen auf der Marktbühne und sorgt für weihnachtliche Stimmung. Die lockt dann auch den Nikolaus und seine Engel in der Pferdekutsche an.

Der heilige Mann kommt schwer bepackt und verschenkt selbst gemachte Nikolaustüten an die Kinder. Anschließend stellt er seinen Schlitten für eine Kutschfahrt durch die Schmittenau zur Verfügung.Seinen besonderen Zauber verbreitet der Nikolausmarkt am Abend zwischen Lagerfeuer, Christbaum und Kinderpunsch oder Glühwein. In diesem stimmungsvollen Rahmen lassen IGS und Siedler der Schmittenau mit ihren Besuchern den Markt ausklingen.