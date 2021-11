Das schmiedeeiserne Schild mit dem roten Apotheken-Symbol ist bereits abgehängt. Auch die hellen Buchstaben des Schriftzugs „Rats-Apotheke“ über dem Eingang zum früheren Ladenlokal sind verschwunden. Nichts deutet mehr darauf hin, dass sich in dem Haus mit der rostroten Fassade bis zu ihrer Schließung Mitte dieses Jahres das älteste Arzneimittelgeschäft der Stadt befand. In das denkmalgeschützte Gebäude soll nun neues Leben einziehen. In der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses wurden die Pläne des neuen Eigentümers vorgestellt.

Laut Jutta Oehl, Mitarbeiterin im städtischen Baurechtsamt, ist ein Einzelhandelsgeschäft im Erdgeschoss der früheren Rats-Apotheke geplant. Um was für ein Geschäft es sich genau handelt, will der Besitzer zum aktuellen Zeitpunkt nicht preisgeben. „Das ist noch vertraulich“, erklärte Kai Flender auf Nachfrage dieser Zeitung. Der Architekt aus Waldshut-Tiengen, dem auch das Schloss Tiengen gehört, hatte das Gebäude in der Kaiserstraße 31 zum 1. Juli dieses Jahres von Lieselotte Hoppe gekauft. Die Urenkelin von Julius Beuttel, der das Arzneimittelgeschäft im Jahr 1880 übernommen hatte, führte mit ihrem Mann Peter Hoppe von 1976 bis 2006 die Rats-Apotheke.

Im Jahr 1898 entstand dieses Foto von der Rats-Apotheke in der Waldshuter Kaiserstraße. | Bild: Archiv Familie Hoppe

Zuletzt wurde sie von Christian Milbrandt betrieben. Als Grund für den Verkauf nannten Lieselotte und Peter Hoppe im Sommer gegenüber dieser Zeitung den großen Sanierungsbedarf an dem Gebäude, der angesichts des Denkmalschutzes mit dem entsprechenden Aufwand verbunden ist. „Ein solches Millionenprojekt wollten wir in unserem Alter nicht mehr in Angriff nehmen“, erklärte die Rentnerin.

Waldshut-Tiengen Denkmalschutz oder Barrierefreiheit? Wieso vier Meter Bruchstein ein Bauprojekt in der Waldshuter Kaiserstraße ausbremsen Das könnte Sie auch interessieren

Kai Flender hat Erfahrung mit der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude. Vor zehn Jahren verwandelte der Architekt das älteste datierte Gebäude Waldshuts – das Amtshaus gegenüber dem Greiffeneggschlösschen – in ein Wohnhaus. Unter dem Dach ist ein Immobilienbüro untergebracht. Für die frühere Rats-Apotheke hat er ähnliche Pläne: In den Obergeschossen sollen sechs Büroeinheiten und fünf Wohnungen entstehen. Flender zufolge wurden sowohl die zur Kaiserstraße ausgerichteten Räume als auch das Hinterhaus jahrzehntelang nicht genutzt. „Die Seite zur Rheinstraße stand über 100 Jahre leer“, so der Investor gegenüber dieser Zeitung. Der gesamte Gebäudekomplex weise eine Tiefe von 50 Metern auf.

Kai Flender plant einen umfangreichen Umbau der ehemaligen „Rats-Apotheke“. | Bild: Juliane Schlichter

Da der für die Kaiserstraße gültige Bebauungsplan vorsieht, dass alle Gebäude in der Fußgängerzone ab dem dritten Obergeschoss als Wohnraum genutzt werden müssen, hatte Kai Flender einen Antrag auf Befreiung von dieser Vorschrift gestellt. Er möchte die geplanten Wohnungen ausschließlich in die ruhigere Rheinstraße verlegen. Zur Fußgängerzone hin sollen nur Büros entstehen. Der Bau- und Umweltausschuss sprach sich einstimmig für Flenders Bauantrag auf Umbau und Sanierung der früheren Apotheke aus. Zu den Befreiungspunkten zählen laut Jutta Oehl auch Balkone, die im Innenhof des Gebäudekomplexes als zweiter Rettungsweg genutzt werden sollen. Kai Flender bestätigte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass das Haus durch einen Lift barrierefrei gemacht werden. „Das ist vom Denkmalschutzamt genehmigt“, erklärte der Hausbesitzer.

„Der Block lebt als Ganzes – mit Wohnen, Gewerbe und Dienstleistungen“, sagte Flender im Bau- und Umweltausschuss über seine Pläne für das Geschäftshaus. Bürgermeister Joachim Baumert sagte in der Sitzung über das Vorhaben: „Dem städtlebaulichen Gedanken wird Rechnung getragen.“ Stadträtin Adelheid Kummle von den Freien Wählern fand: „Das ist sehr wünschenswert, dass man das alte Gebäude wiederbelebt.“