Wieso richtet die Stadt ein Testzentrum ein?

Die Stadt verfolge eine langzeitige Teststrategie, erklärt Oberbürgermeister Philipp Frank im Gespräch mit dieser Zeitung. Als ersten Teil dieser Strategie nannte er die Teststation im Kaitle für städtisches Personal, die seit Mitte Februar in Betrieb ist. „Als zweiten Teil machen wir nun ein Angebot für die breite Öffentlichkeit“, so der OB ergänzend. Rund 11.000 Antigen-Schnelltests stehen momentan dafür zur Verfügung.

Wer kann sich auf dem Chilbiplatz testen lassen?

„Im Prinzip alle Bürger“, erklärt Jürgen Wiener, stellvertretender Leiter des städtischen Ordnungsamts, wer sich ab Montag einmal pro Woche kostenlos testen lassen kann. Minderjährige benötigen die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.

Weitere Testmöglichkeiten in Waldshut-Tiengen und Lauchringen Teststation im Kaitle Seit Mitte Februar betreibt die Stadt Waldshut-Tiengen eine Drive-In-Teststation im Gewerbegebiet Kaitle beim Feuerwehrgerätehaus. Vier Mal wöchentlich werden hier laut Auskunft der Verwaltung städtische Mitarbeiter, Feuerwehrleute sowie Lehrer und Erzieher auf Covid-19 mittels Abstrich getestet. Apotheken Im Stadtgebiet Waldshut-Tiengen bieten bislang (Stand 19. März) vier Apotheken Corona-Schnelltests für Selbstzahler an: Löwen-Apotheke in Waldshut (Terminvereinbarung unter 07751/34 43); Engel-Apotheke im E-Center in Tiengen: Drive-In-Test ohne Termin beim Dehner-Gartencenter; Apotheke am Seidenhof in Tiengen (Terminvereinbarung unter 07741/75 51); Markt-Apotheke in Tiengen (Terminvereinbarung unter 07741/46 86). Schulen Aktuell bietet die Stadt für Schulpersonal und Schüler folgende drei Optionen an: Schnelltests in Kooperation mit Apotheken, Schulung des eigenen Personals zur Durchführung von Schnelltests sowie Durchführung von Selbsttests. Die nötigen Selbsttests beschafft die Stadtverwaltung. Die genannten Möglichkeiten sollen laut der Stadtverwaltung nach den Osterferien durch ein System ersetzt werden, bei dem die Schulen sogenannte Testkits aufgrund von Rahmenverträgen des Landes direkt bestellen und in die Schulen zusenden lassen können. Teststelle in Lauchringen Die Teststelle in der Gemeindehalle Unterlauchringen ist montags von 8 bis 10 Uhr sowie mittwochs und freitags jeweils von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Anmeldungen sind über die Internetseite der Gemeinde (www.lauchringen.de) oder telefonisch (07741/609 50) möglich. In dringenden Einzelfällen wird auch ohne Voranmeldung auf Corona getestet.

Wann ist das Testzentrum geöffnet?

Die Testungen finden montags bis freitags jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr statt. Eine vorherige Anmeldung ist laut Auskunft der Stadtverwaltung nicht erforderlich. Angedacht sei, so Hauptamtsleiterin Ingrid Eble, dass das Testangebot auf dem Chilbiplatz in den Abendstunden und an den Wochenenden erweitert wird. Gespräche mit Apotheken würden laufen.

Bild: Steller, Jessica

Wie ist der Ablauf beim Testzentrum?

Wer sich testen lassen will, fährt mit dem Auto in den markierten Bereich auf dem oberen Chilbiplatz. Für den Test ist eine Datenschutz- und Einverständniserklärung zu unterschreiben. Zudem müssen persönliche Daten und das Autokennzeichen angegeben werden. An der Abstrichstelle bleibt die zu testende Person im Auto sitzen, während ein Mitarbeiter in Vollschutzanzug an ihr einen Nasen- und Rachenabstrich durchführt. Anschließend wird das Testergebnis in einem Bürocontainer ermittelt. „Dies dauert 15 Minuten“, berichtet Jürgen Wiener. In dieser Zeit warten die Getesteten im Auto in einem Wartebereich auf ihr Ergebnis.

Hochrhein UPDATE: Sie brauchen einen Corona-Test? Wir geben ihnen einen Überblick, wo Sie diesen am Hochrhein machen können Das könnte Sie auch interessieren

Wie geht es bei einem positiven Testergebnis weiter?

Wer positiv auf Corona getestet wurde, erhält ein Merkblatt und die Aufforderung, sich in Quarantäne zu begeben sowie sich einem PCR-Test zu unterziehen. Das Testergebnis werde außerdem dem Gesundheitsamt mitgeteilt, erklärt Ingrid Eble.

Um was für Tests handelt es sich?

„Wir verwenden hochwertige Antigen-Tests mit einfacher Handhabung“, betont Wiener. Auf das Ergebnis könne man sich zu 70 bis 80 Prozent verlassen, fügt er hinzu. Weil ein Restrisiko besteht, trotz negativem Test positiv zu sein, würden für die Getesteten weiterhin alle Abstands- und Hygienemaßnahmen gelten. Den Vorteil der Tests sieht Wiener darin, dass Infizierte ohne Symptome „sich selbst aus dem Verkehr ziehen können“, wenn sie wissen, dass sie positiv sind.

Sind gespannt, wie das Corona-Testzentrum auf dem Chilbiplatz angenommen wird (von links): OB Philipp Frank, Hauptamtsleiterin Ingrid Eble, Jürgen Wiener, stellvertretender Ordnungsamtsleiter, und die OB-Büroleiterin Jacqueline Scheuch. | Bild: Juliane Schlichter

Was ist der Unterschied zwischen PCR-Tests, Antigen-Schnelltests und Selbsttests? PCR-Tests Die Probenentnahme erfolgt durch medizinisches Personal – die Auswertung durch Labore. Antigen-Schnelltests Sie haben ihren Namen, weil das Ergebnis schnell vorliegt. Die Tests können nur durch geschultes Personal durchgeführt werden – dafür wird ähnlich wie beim PCR-Test ein Nasen- oder Rachenabstrich gemacht. Die Auswertung erfolgt im Gegensatz zu den PCR-Test aber direkt vor Ort. Seit 8. März hat jeder Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche. Selbsttests Sie haben ihren Namen, weil diese Tests jeder selbst durchführen kann. Die Selbsttests sind zur Anwendung durch Privatpersonen bestimmt. Dafür muss die Probenentnahme und -auswertung entsprechend einfach sein. Der Test kann zum Beispiel mit einem Nasenabstrich oder mit Speichel erfolgen. Fehlerraten Schnell- und Selbsttests haben gegenüber den PCR-Tests eine höhere Fehlerrate. Daher soll nach jedem positiven Schnell- und Selbsttest immer ein PCR-Test zur Bestätigung gemacht werden. (Quelle: Bundesgesundheitsministerium)

Wer führt die Tests durch?

Ein Arzt hat Mitarbeiter der Stadtverwaltung darin geschult, Abstriche zu nehmen und die Proben auszuwerten. „Vor dem Test sollte man keinen Nasenspray benutzen, das verfälscht das Testergebnis“, hat Jürgen Wiener bei der Schulung gelernt. Außerdem arbeiten einige ehrenamtliche, externe Kräfte im Testzentrum. „Auch Peter Wolf und Timo Hestler von der Feuerwehr, die in der Teststation im Kaitle Erfahrungen gesammelt haben, stehen beratend zur Seite“, so Eble.

Lauchringen Die Antigen-Teststelle in Lauchringen stößt auf großen Zuspruch Das könnte Sie auch interessieren

Steht das Testzentrum auch Fußgängern und Radfahrern offen?

In erster Linie richtet sich die Einrichtung an Autofahrer. „Der Test ist dem jeweiligen Autokennzeichen zugeordnet“, erklärt Jürgen Wiener. „In Einzelfällen testen wir aber auch Fußgänger und Radfahrer“, sagt Ingrid Eble.

Küssaberg Die Rheintal-Apotheke in Küssaberg bietet jetzt auch Gratis-Schnelltests an Das könnte Sie auch interessieren