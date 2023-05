Waldshut – Die Generalsanierung des Waldshuter Kornhauseses konnte nach mehr als drei Jahren und vielen Herausforderungen abgeschlossen werden. Das geschichtsträchtige Gebäude hat sich im Außenbereich, mit Ausnahme des neuen Treppen- und Aufzugsturmes, zwar nicht wesentlich verändert, doch im Inneren hat sich eine Menge getan. Neben dem Brandschutzes war auch die Barrierefreiheit ein wichtiges Ziel der umfangreichen Maßnahmen. Die Stadtbibliothek als Herzstück wurde komplett umgebaut, neu konzipiert und präsentiert sich nun auf zwei Etagen auf rund 460 Quadratmeter Fläche.

Trotz modernster Ausstattung lädt die neue Bibliothek mit einer behaglichen Wohnzimmeratmosphäre, gemütlichen Sitznischen, Sesseln und Sofas, einer ganzen Etage für Kinder- und Jugendbereich, Hörbuch-Stationen, einem großzügigen Veranstaltungsraum, Café-Ecke mit Zeitungen und Zeitschriften und neuen digitalen Angeboten zum Verweilen ein.

Die Sanierung wurde sehr sorgfältig und in harmonischer Abstimmung mit dem traditionsreichen Bauwerk geplant. Das durchdachte Farbkonzept, das ausgefeilte Beleuchtungssystem, die geschmackvolle und flexible Möblierung, Schmöker-Ecken, stillen wie auch kommunikativen Bereichen und ganz viele Liebe zum Detail verwandelten die Bibliothek in ein wahres Schmuckstück. Mit modernsten Selbstverbucher-Geräten inklusive vollautomatischem Rückgabe-Regal und dem geplanten Flexi-Bib-System, welches den Zugang für Mitglieder auch außerhalb der Öffnungszeiten ermöglicht, gehört die Waldshuter Stadtbibliothek jetzt zu den modernesten im ganzen Land. „Der Stadt war wichtig, dass bei der gesamten Sanierung der Charakter des Kornhauses und das besondere Flair erhalten bleibt, deshalb wurde sehr sorgfältig und behutsam saniert“, erklärt Carmen Urban, die neue Hochbauamtsleiterin von Waldshut. So wurden beispielsweise die überwiegend schiefen Böden so weit ausgeglichen, dass komfortables gehen auf dem neuen, strapazierfähigen Holzparkett möglich ist. Die Kassetten-Wandvertäfelungen wurden soweit vorhanden erhalten und restauriert. Ein Stockwerk über der Bibliothek lädt das neu ausgebaute Dachgeschoss zu einer weiteren Entdeckungsreise ein. Rund 50 Prozent des Speichers wurde ausgebaut um den Vereinen, der Musikschule und den Bands, die früher im zweiten Obergeschoss ihre Heimat hatten, nach Erweiterung der Bibliothek neue Vereinsräume zur Verfügung zu stellen. Auch in diesen neu geschaffenen Vereins- und Versammlungsräumen wurde der Charakter des historischen Bauwerkes erhalten. Die alten Dachgeschossbalken haben eine Reinigung mittels Trockeneis erfahren und bilden heute mit der modernen Raumausstattung eine spannende Symbiose.

Für die Räumlichkeiten der Musikschule Südschwarzwald wurden Heraklit-Platten verbaut, um die Akustik zu verbessern.

Neue sanitäre Anlagen, ein modernes Schließsystem und der eindrucksvolle Treppen- und Aufzugsturm, der den barrierefreien Zutritt in alle Geschosse ermöglicht, rüsten das historische Kornhaus bestens für die Zukunft.

Für Carmen Urban, seit Oktober die neue Leiterin des Hochbauamtes waren die letzten Wochen der Sanierung eine fordernde Zeit. „Ich musste mich in sehr kurzer Zeit in dieses Großprojekt einarbeiten, dass war eine echte Herausforderung, aber das Ergebnis entschädigt für alles“ zeigt sich die junge Ingenieurin begeistert. Das Projekt „Sanierung Kornhaus“ ist für Sie damit aber noch nicht abgeschlossen. „Im Kornhaus ist auch das Waldshuter Jugendcafe JuCa beheimatet und dort besteht noch dringender Sanierungsbedarf“, betont Carmen Urban. „Auch das Außengelände vor dem JuCa muss dabei mit einbezogen werden, ebenso wie die Innenräume bietet es so viel Potential für unsere Jugend.“