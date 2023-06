Waldshut – Unter dem Motto „Kita trifft Feuerwehr“, findet am Sonntag, 18. Juni, die Eröffnungsfeier des neuen Feuerwehr- und Kitagebäudes im Ziegelfeld statt. Die Stadtverwaltung öffnet an diesem Tag Tor und Tür des neuen Feuerwehrgerätehauses mit der Kita Ziegelfeld auf dem Dach und lädt die Bevölkerung dazu ein, den modernen Neubau in der Robert-Gerwig-Straße 19 zu besichtigen.

Um 10 Uhr beginnt der offizielle Festakt zur Einweihung des Gebäudes, mit musikalischer Umrahmung durch die Musikabteilung der Feuerwehr Waldshut-Tiengen. Nach den Grußworten wird eine Segnung des neuen Gebäudes stattfinden.

Auf ein großes und buntes Familienprogramm mit Festwirtschaft und Kaffeestube dürfen sich die Besucher ab 12 Uhr freuen. Dann öffnet auch die Kita auf dem Dach der Feuerwehr ihre Pforten und bietet bis 16 Uhr ein buntes Spieleangebot für die kleinen Besucher.

Buntes Bühnenprogramm

Auch auf der Festbühne wird für die Besucher aller Generationen ein buntes Programm geboten. Der Akkordeon-Spielkreis und die Bigband der Musikschule Südschwarzwald stimmen ab 12 Uhr mit musikalischen Darbietungen darauf ein. Mit Musik geht das Programm auch um 13 Uhr weiter, dann präsentiert sich die musikalische Früherziehung der Musikschule Südschwarzwald auf der Bühne. Spannend wird es um 13.30 Uhr, wenn die Feuerwehr Waldshut-Tiengen ihre erste Einsatzübung zeigt. Um 14 Uhr lädt ein zauberhaftes Puppentheater zum Schmunzeln und Mitfiebern ein. Ab 14.30 Uhr zeigt der Nachwuchs der Jugendfeuerwehr Waldshut-Tiengen bei einer realitätsnahen Einsatzübung, was er bereits alles gelernt hat. Magisch wird es auf der Bühne ab 15 Uhr mit einer Zaubershow, die Groß und Klein faszinieren wird. Um 15.30 Uhr folgt eine weitere Einsatzübung der Feuerwehr Waldshut-Tiengen.

Hautnah erleben können die Besucher an diesem Tag auch die Fahrzeuge der Abteilung Waldshut, die auf dem Gelände des neuen Feuerwehrhauses ausgestellt werden. Die Feuerwehrabteilung Waldshut versorgt die Besucher außerdem mit leckeren Speisen vom Grill sowie kühlen Getränken. In den Räumen der Kita auf dem Dach wird eine Kaffeestube eingerichtet. Parkmöglichkeiten gibt es auf den angrenzenden Parkflächen bei Rewe und Lidl. Auch die bequeme Anreise mit Bus und Bahn bietet sich an, denn das neue Feuerwehrgerätehaus mit Kita befindet sich ganz in der Nähe des Bahnhofes und ist mit einem fünf Minuten Fußweg schnell zu erreichen.

Bauprojekt

Rund 10, 8 Millionen Euro kostet das neue Feuerwehrgerätehaus mit Kita auf dem Dach und ist damit das größte Bauprojekt, welches die Stadt Waldshut-Tiengen in den vergangenen Jahren realisiert hat. Am 18. Juni wird die Einweihung des in der Region einzigartigen Neubaus im Ziegelfeld gefeiert.

Der Weg bis zur Fertigstellung war lang und steinig und hat der Stadtverwaltung, wie auch dem Gemeinderat, viel abverlangt. Nicht nur die Corona-Pandemie, Lieferengpässe und die Kostenexplosionen im Bausektor haben die Bauzeit erheblich erschwert und über ein Jahr verlängert. Auch eine Insolvenz bei einer am Neubau beschäftigten Firma hat für Verzögerungen gesorgt.

Doch am 18. Juni kann nun endlich die Einweihung des eindrucksvollen Neubaus, mit zweierlei Nutzungen, an der Robert-Gerwig-Straße 19 gefeiert werden.