Tiengen – Erst vor wenigen Tagen hat Saban Cevik, Inhaber des Restaurants „Kervan“ in der Hauptstraße 90 in Tiengen, sein kulinarisches Angebot um ein Bistro erweitert. Am 27. Mai eröffnete der Gastronom in direkter Nachbarschaft zu seiner bestehenden Gaststätte einen Imbiss, spezialisiert auf türkische Küche.

Gegründet wurde Kervans Kebab 1992, zunächst als ein Schnellimbiss. Zehn Jahre später folgte der Ausbau zu der heute bekannten Gaststätte. Im Jahr 2017 übernahm Saban Cevik, der zuvor 18 Jahre als Angestellter in dem Betrieb tätig war, das Lokal. Mit viel Herz und mit der Unterstützung seiner Familie steht er seitdem an 365 Tagen im Jahr seinen Kunden zur Verfügung. „Wir haben mit vielen Gästen ein sehr familiäres Verhältnis, unsere Stammkundschaft schätzt das und ist gerne bei uns“, erklärt er die Entscheidung ohne Ruhetage zu arbeiten und ergänzt noch einladend „Hier muss niemand alleine sein.“ Die Familie weiß, dass es für viele Gäste gerade der freundschaftliche Umgang ist, den auch regionale Gruppen und Vereine schätzen und sie immer wieder kommen lassen. Man kennt sich untereinander, die Familien und die Hobbys. „Hier wird auch mal über Fußball diskutiert“, verrät Saban Cevik als bekennender Schalke-Fan lachend.

Kulinarisch ist Saban Cevik und seine Familie bestrebt, den Gästen eine möglichst breite Auswahl bieten zu können. Für jeden Geschmack soll etwas dabei sein. Während sich die Gaststätte auf deutsche und italienische Küche spezialisiert hat, bietet der neue Imbiss traditionell türkische Gerichte. Kleine Köstlichkeiten, wie beispielsweise gefüllte Weinblätter, werden von Saban Cevik, selbst hergestellt. Dem Kunden bleibt dann final die Qual der Wahl zwischen den beiden Gaststätten und der Entscheidung zwischen Cordon Bleu, Nudeln, Pizza, sowie Pide, Kebab oder Lahmacun. „Besonders beliebt sind auch die gebratenen Hähnchen“, resümiert Saban Cevik und zählt noch einen weiteren Vorteil des neuen Bistros auf „es ist uns wichtig, dass die Gäste sehen, wie alles frisch zubereitet wird.“

Öffnungzeiten: Die „Kervan“ Gaststätte ist täglich von 9 bis 01 Uhr geöffnet. Der Kervan Imbiss hat von Sonntag bis Donnerstag jeweils von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Freitag und Samstag schließt das Bistro erst um 23 Uhr.

Gerne richtet Familie Cevik auch kleinere gesellschaftliche Anlässe aus. Im Restaurant stehen Sitzplätze bis 70 Personen zur Verfügung. Im Bistro sind es bis zu 35 Personen.