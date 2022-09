Waldshut – Pünktlich zum Schulstart erweitert das Schnellrestaurant und Take-Away „Freistunde“ das gastronomische Angebot in Waldshut. Der Eröffnungstermin am 8.¦September, wie auch der Name der neuen Location lassen es bereits erahnen: Die Freistunde liegt inmitten des Waldshuter Schulzentrums, soll aber nicht nur Schüler und Lehrer, sondern auch Berufstätige und Familien kulinarisch verwöhnen.

Ob Frühstückszeit, Freistunde, Mittagspause oder ein leckeres Abendessen – Beyazit und Nazmiye Sarikaya bieten in ihrer neuen Location leckere Snacks und Menüs für jede Tageszeit. Türkische Spezialitäten, hausgemachte Bürger, Pizza, Fingerfood, täglich wechselnde Pasta- und Reisgericht sowie knackig-frische Salate in unterschiedlichen Variationen bieten eine Menge Abwechslung auf der Speisekarte. Türkische Backwaren wie Börek mit verschiedenen Füllungen, Simit und Gozleme – leckere Yufka-Teigtaschen mit Käse, locken bereits zur Frühstückszeit. Auch Muffins und Cookies kommen aus der hauseigenen Backstube. Das Getränkeangebot ist ebenso umfangreich. Neben allen gängigen Softdrinks, Kaffee- und Teespezialitäten hat Beyazit Sarikaya auch die trendigen Eistees von Elephant Bay mit ins Angebot genommen. Für Schüler gibt es in der Freistunde besonders attraktive Sonderangebote.

Beyazit Sarikaya hat 1996 im Tiengener Ali-Baba, dem Schnellrestaurant seiner Eltern, seine Karriere begonnen und ist seit mehr als 25 Jahren erfolgreich in der Gastronomie. Viele kennen ihn auch aus der Cocktail-Bar „Matrix“, seine erste eigene Location in Tiengen, die sich unter seiner Führung von 2006 bis 2015 zu einem echten Trendsetter entwickelte. Es folgten die Essbahn am Tiengener Bahnhof und das Essbad, welches er in der Saison 2018 im Tiengener Freibad führte. Mit der Freistunde schlägt Beyazit Sarikaya jetzt ein neues Kapitel auf. „Jede Location war eine Herausforderung und es hat mir immer Freude gemacht, sie zum Erfolg zu führen“, verrät der erfolgreiche Gastronom. Viel Zeit für seine Familie blieb ihm dabei allerdings nicht. Mit dem neuen Konzept der Freistunde soll sich das jetzt ändern. „Wir wollen Schüler, Familien und Berufstätige mit unseren Spezialitäten verwöhnen.“ Die Freistunde ist von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Mit Qualität und einem erstklassigen Service hat Sarikaya seine Schnellrestaurants in Tiengen auf Erfolgskurs gebracht und möchte mit demselben Konzept auch die Gäste der Freistunde begeistern. Die Zutaten für die Küche kauft Familie Sarikaya in der Region und legt dabei großen Wert auf Qualität. „Unser Kebab ist 100 Prozent Beef, aus der Rinderhochrippe geschnitten, was in unserer Region einzigartig ist“, verrät Sarikaya. Ebenfalls einzigartig im Landkreis ist der Beef-Kebab mit Cheddar-Schmelzkäse, ein Trend, den Sarikaya direkt aus der Hauptstadt Berlin nach Waldshut importiert hat.

„Wir wollen Schüler, Familien und Berufstätige mit unseren Spezialitäten verwöhnen.“

Beyazit Sarikaya, Inhaber