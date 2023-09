Waldshut-Tiengen (pm/mvö) Es sei die einzige Hauptversammlung, an der man barfuß ein Grußwort sprechen könne, sagte die Erste Beigeordnete Petra Dorfmeister lachend, die in Vertretung von Oberbürgermeister Philipp Frank zur siebten Hauptversammlung des Vereins Pro Freibad Waldshut gekommen war. Und sie ergänzte: „Da ich in der Schmittenau aufgewachsen bin, ist das Bad auch ein bisschen mein Bad und ich freue mich sehr über den Einsatz des Vereins und der Bürgerinnen und Bürger für dessen Erhalt. Das ist gelebte Demokratie.“

Die Vorsitzende Christiane Maier begrüßte laut Mitteilung des Vereins bei herrlichem Spätsommerwetter rund 40 Mitglieder und Gäste zur Hauptversammlung. Nach dem Tätigkeitsbericht des Vorstandes und dem Kassenbericht ergriffen neben Petra Dorfmeister auch Siegfried Pflüger, Geschäftsführer der Stadtwerke Waldshut-Tiengen und Bäderbetriebsleiter Frank Dietrich-Vercrüße das Wort. Sie freuten sich über die gelungene Sanierung und die hohen Besucherzahlen in der vergangenen Saison. Raimund Walde sprach sein Grußwort als Gemeinderat und Vorstandsmitglied des Musikzugs St. Florian. Beim Grußwort von Christian Wässerle vom Schwimmclub Neptun wurde das gute Miteinander der Waldshuter Vereine deutlich.

In einem Ausblick gab der Vorstand einige Termine für das kommende Vereinsjahr bekannt, darunter waren die bewährte Vereinsübernachtung im Waldshuter Freibad und der ökumenische Gottesdienst im Blauen. Als für die Instandsetzung des früheren Schwimmaufsicht-Turms noch freiwillige Helfer gesucht wurden, gingen Petra Dorfmeister und Siegfried Pflüger mit gutem Beispiel voran.

Zwei Höhepunkte erlebte die Versammlung laut dem Verein gegen Ende: Zum einen präsentierte der Vorstand stolz die neue Mitgliederzahl: Trotz einiger Todesfälle und Austritte wurde im Juli die 2000er-Marke geknackt. Nachdem 2017 der Verein Alt Waldshut als 1000. Mitglied geehrt wurde, ist das 2000. Mitglied des Vereins der neu gewählte Oberbürgermeister Martin Gruner, der sich für die Versammlung urlaubsbedingt entschuldigt hatte.

Zum Abschluss wurden traditionell die beiden von Adolf Bornhauser für den Erhalt des Freibads getexteten Strophen des Badnerlieds gesungen und gleichzeitig eine neue, von Rainer Selisky ergänzte dritte Strophe uraufgeführt, die die Sanierung des Freibads thematisiert. Dies schreibt der Verein abschließend in seiner Mitteilung.