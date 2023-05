In einem Pressegespräch hat der Vorstand der Stadtmusik Tiengen unter der Regie des Vorsitzenden Thomas Dörflinger den neuen Dirigenten Tobias Liedtke präsentiert. Nach dem plötzlichen Tod des bisherigen Dirigenten Matthias Beno im vergangenen Jahr begannen die Verantwortlichen der Stadtmusik bereits im Januar mit der Suche nach einem Nachfolger. In einem aufwendigen Verfahren mit vielen Bewerbungen und zwei Probedirigaten von drei näher ausgesuchten Bewerbern hat sich die eigens für die Suche eines Dirigenten gebildete Arbeitsgruppe kurz vor Ostern für Tobias Liedtke entschieden.

Lietdke hat bereits die erste offizielle Probe mit der Stadtmusik Tiengen absolviert. „Die Grundlage ist gelegt für eine gedeihliche Zusammenarbeit in den nächsten Jahren, die uns musikalisch deutlich nach vorn bringen wird“, zeigt sich Thomas Dörflinger zuversichtlich. Der neue Dirigent wird nach der Sommerpause das Jugendorchester und die Music-Kids übernehmen, die noch unter vereinseigener Leitung stehen. Wegen bald anstehender Auftritte soll der Dirigentenwechsel beim Nachwuchs erst nach der Sommerpause erfolgen, erläutert Dörflinger.

„Ich bin von Nordrhein-Westfalen nach Baden-Württemberg gekommen, um hier die Vielfalt der Blasmusik zu erleben und mir eine berufliche Existenz aufzubauen“, erläutert Tobias Liedtke seine Motivation. Er freue sich, dass die Anstellung bei der Stadtmusik Tiengen nach der Bewerbungszeit geklappt hat und sagt: „Ich habe bei den Probedirigaten im Orchester ein enormes Potenzial gespürt, das in der Zukunft sicher noch enorm ausgebaut werden kann. Ich freue mich auf viele tolle Projekte und auf meinen ersten öffentlichen Auftritt beim Wunschkonzert des Schwyzertages am 3. Juli.“

Tobias Liedtke begrüße die Möglichkeit der Übernahme der beiden Jugendorchester, um den gesamten musikalischen Ablauf formen und die Jugendlichen optimal auf das Hauptorchester vorbereiten zu können. Dörflinger und Liedtke deuteten weitere Zukunftsprojekte an, die aber noch nicht spruchreif seien.