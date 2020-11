von Manfred Dinort

Unter strikter Einhaltung der Corona-Regeln traf sich der Ortschaftsrat zur öffentlichen Sitzung in der Gemeindehalle. Zentrales Thema war die Einrichtung einer Tempo-30-Zone im Bereich der Ortsdurchfahrt, der K 6365. Immer wieder wurde seitens der Bürger das schnelle Fahren auf diesem Abschnitt beklagt, trotz Kindergarten und den Hinweisschildern „Achtung Kinder“. Aber das Thema ist alt. Schon vor 20 Jahren, bei einer Verkehrsschau im Juli 2020, klagte ein Anlieger: „Trotz Oropax ist es für mich oft nicht möglich, nachts zur Ruhe zu kommen.“

Waldshut-Tiengen Könnte eine Seilbahn einen Teil der Verkehrsprobleme von Waldshut lösen? Wir stellen ein mögliches Konzept vor Das könnte Sie auch interessieren

Laut Verkehrszählung sind hier täglich 3100 Fahrzeuge unterwegs, aber erst ab 10.000 Fahrzeugen wäre ein generelles Tempolimit zulässig. Sonderregelungen gibt es bei Schulen und Kindergärten, die an der Strecke liegen, sofern der Zugang auf der Straßenseite liegt. Das ist beim Oberalpfener Kindergarten jedoch nicht der Fall, der Haupteingang liegt seitlich, an der Abzweigung zur Dorfstraße. Sorgen bereiten auch die beiden Bushaltestellen, die auch von den Schulkindern genutzt werden. Ein Tempolimit wäre auch im Sinne des Reiseunternehmens Bächle, das hier seine Bushallen, Werkstätten und Stellplätze stationiert hat.

Waldshut-Tiengen Freie Kita-Plätze in der Stadt Waldshut-Tiengen gibt es derzeit nur in Oberalpfen Das könnte Sie auch interessieren

Immer wieder, so Ortsvorsteher Armin Arzner, sei die Problematik im Rahmen der Verkehrsschau angesprochen worden, und ebenso oft die Möglichkeiten, den Verkehr zu verlangsamen, etwa durch eine Überquerungshilfe für Fußgänger, eine Bedarfsampel oder eine Straßenverschwenkung. Aber dafür fehle der Platz. Außerdem würden Maßnahmen dieser Art den Rangierbetrieb der Firma Bächle behindern. Aufgrund des Kindergartens wäre ein Tempolimit auf einer Strecke von 300 Metern möglich und damit völlig ausreichend, um eine Verkehrsberuhigung in den kritischen Bereichen zu bewirken. Armin Arzner: „Ich wäre bereit, den Weg zu gehen, auch wenn der Ausgang offen ist.“ Er selbst wohne an der Straße und er selbst habe oft genug die Erfahrung gemacht, dass er während der Stoßzeiten minutenlang warten müsse, bis er endlich die Straße überqueren könne.

Bisherige Maßnahmen Um den Verkehr an den beiden Ortseingängen vorzeitig abzubremsen, wurden die Ortsschilder weiter nach außen gesetzt und im Vorfeld das Tempo auf 70 Kilometer begrenzt. Im Dorf wurden Schilder aufgestellt „Achtung Kinder“ und entsprechende Piktogramme auf der Fahrbahn aufgebracht. Problematisch ist die lang gezogene Kurve, die den Einblick deutlich erschwert.

Auch die Ortschaftsräte stimmten zu. Michael Ebi, bisher eher ein Gegner der Maßnahme, erklärte: „Wenn ich sehe, mit welchem Tempo die Autos in die Ortschaft einfahren, egal ob sie von unten oder von oben kommen, dann müssen wir es versuchen.“ Philipp Müller verwies darauf, dass sich der Verkehr ja nicht gleichmäßig auf den Tag verteile, sondern dass es Zeiten gebe, in denen eine Querung der Straße für Fußgänger riskant sei. „Auch ich bin dafür“, so Eva Albiez, „zumal sich viele nicht an das Tempo 50 halten“. Harald Walde: „Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sie auch nutzen.“ Florian Schäuble, selbst Vater von zwei Kleinkindern, sagte: „Ich bin sowieso dafür und ich bin froh, wenn wir zu einem einheitlichen Beschluss kommen.“