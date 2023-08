Kreis Waldshut (pm/mvö) Die Leitende Regierungsdirektorin Tina Schlick, derzeit Referatsleiterin beim Regierungspräsidium Freiburg, wird Erste Landesbeamtin und stellvertretende Landrätin beim Landkreis Waldshut. Sie tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Jörg Gantzer an, der zum 1. August in den Ruhestand eingetreten ist. Das teilte der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister, Thomas Strobl, diese Woche in Stuttgart mit.

Tina Schick tritt ihr Amt am 1. November an, darüber informiert Tobias Herrmann, Sprecher des Landratsamtes, auf Nachfrage dieser Tageszeitung. „Innenminister Thomas Strobl ist zusammen mit Landrat Martin Kistler der Auffassung, dass Tina Schlick aufgrund ihrer Persönlichkeit und Verwaltungserfahrung auf verschiedenen Ebenen der Innenverwaltung optimale Voraussetzungen für die Aufgabe mitbringt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Innenministeriums zu der Stellenbesetzung. Darin wird Landrat Martin Kistler wie folgt zitiert: „Mit ihren breiten Erfahrungen in der Landesverwaltung und auch in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist Frau Schlick eine überzeugende Besetzung. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit.“

Der Werdegang

Tina Schlick studierte Rechtswissenschaften an der Universität Tübingen. Nach ihrem Referendariat am Oberlandesgericht Karlsruhe trat sie im März 2008 beim Landratsamt Lörrach in den Dienst der Innenverwaltung ein. Im Februar 2010 wechselte Schlick an das Regierungspräsidium Freiburg und war dort zunächst bis Januar 2014 in der Koordinierungsstelle tätig, teilt das Innenministerium mit.

Hieran schloss sich bis Dezember 2014 eine Abordnung an die Führungsakademie BW und daran anschließend bis November 2015 an das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst BW an. Bis Oktober 2018 war Tina Schlick als Referentin und stellvertretende Referatsleiterin im Referat 15.2 Flüchtlingsaufnahme tätig. Im Oktober 2018 erfolgte dann die Bestellung zur Referatsleiterin im Referat 16 Polizeirecht, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienst.

„Durch ihre Verwaltungserfahrung in verschiedenen Aufgabenbereichen der Innenverwaltung ist Tina Schlick fachlich und persönlich auf die Übernahme der Funktion der Ersten Landesbeamtin bestens vorbereitet und freut sich auf ihre neue Aufgabe“, heißt es in der Mitteilung abschließend.