In Waldshut-Tiengen gibt es seit März ein neues Notarbüro, das von der Notarin Julia Bochis geführt wird. Das Büro ist im zweiten Obergeschoss der Volksbank in der unteren Hauptstraße 78 bis 80 untergebracht.

Die 30-jährige, in Gaggenau geborene Julia Bochis absolvierte in Freiburg das Jurastudium, promovierte über das Prozessrecht und bekam an der dortigen Fakultät die Doktorwürde verliehen. Nach dem Studium arbeitete sie als Notarassessorin in verschiedenen Notarbüros in Baden-Württemberg und übernahm auch mehrere Notarvertretungen. Jetzt im Frühjahr bekam sie nun die neu geschaffene Notarstelle in Waldshut-Tiengen. Hier bietet sie alle notariellen Dienstleistungen an. Es sei „ein Glücksgriff“ gewesen, dass sie sich im neuen Volksbankgebäude habe einmieten können, sagt die Notarin und freut sich nun darüber, mit ihrem Team für die notariellen Anliegen ihrer Mandanten da sein zu dürfen.

Während eines Pressetermins mit Niklas Nüssle, Grünen-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Waldshut-Rheinfelden, der sich zusammen mit der CDU-Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller für die neue Notarstelle eingesetzt hatte, gab die Notarin viele Informationen über das Berufsbild und die Abläufe im Notarbüro. Zu den alltäglichen notariellen Dienstleistungen zählen unter anderem die Gestaltung von Kaufverträgen, die Ausarbeitung von Testamenten oder Vorsorgevollmachten und die Bestellung von Grundschulden. Noch, so sagt Julia Bochis, sei die Arbeit gut überschaubar. Die in den Sprachen spanisch und rumänisch bewanderte Notarin ist zuversichtlich, dass sie bald weitere Mitarbeiterinnen und Auszubildende wird anstellen können. Die neue Notarstelle ist für den Landgerichtsbezirk Waldshut-Tiengen und auch für die ehemaligen Notarstellen Klettgau und St. Blasien und darüber hinaus zuständig. Als staatlich bestellte und unabhängige Notarin will Julia Bochis für ihre Mandanten die „bestmöglichen Lösungen“ für ihre Anliegen finden.