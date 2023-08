Seit einem Jahr arbeitet der neu zusammengesetzte Vorstand des Kreismietervereins Waldshut erfolgreich zusammen. Nachdem der langjährige Vorsitzende Manfred Dietenberger, welcher laut einer Pressemitteilung Außergewöhnliches für den Verein leistete, im Jahr 2021 verstorben war, wurden Manuela Rienäcker-Täsch aus Waldshut-Tiengen zur Vorsitzenden und Ulrich Cramm als Schriftführer in den Vorstand gewählt.

Gleichzeitig verließen die bisherige Schriftführerin Ute Beck und die Kassenprüferin Anita Köhler nach langjähriger Mitarbeit den Vorstand. Einen weiteren Wechsel gab es im Sekretariat. „Frau Dewald verließ dieses zum Bedauern aller“, schreibt der Kreismieterverein. Auf sie folgten Stefanie Ebner und Kathrin Mehlin. Die Berichte der Rechtsberater würden aufzeigen, dass im Landkreis der Beratungsbedarf in mietrechtlichen Fragen gestiegen ist. Kontakt unter Telefon 07751 8966226 und per E-Mail an kontakt@kreismieterverein-waldshut.de.