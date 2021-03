von az

Dass Feinstaubpartikel, die wegen ihrer geringen Größe tief in das Lungengewebe eindringen, nicht gesund sind, war bekannt. Doch nun stießen Forscher des schweizerischen Paul-Scherrer-Instituts (PSI) in Würenlingen auf ein zusätzliches Problem: Nicht nur die Partikel selbst sind gefährlich für die Lunge, sondern auch die Verbindungen, die sie produzieren und transportieren: Sauerstoffradikale, das heißt, sehr reaktionsfreudige Sauerstoffverbindungen, die das Gewebe angreifen. Dieser oxidative Stress wird von Medizinern für Lungenentzündungen, Asthma und diverse andere Atemwegserkrankungen verantwortlich gemacht.

International Das PSI beschäftigt 2100 Mitarbeiter aus aller Welt und hat ein jährliches Budget von rund 400 Millionen Schweizer Franken. Es wird zum größten Teil von der Schweizerischen Eidgenossenschaft finanziert. Das PSI ist Teil des Bereichs der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH), dem auch die ETH Zürich und die ETH Lausanne angehören sowie weitere Forschungsinstitute. Es befindet sich im Kanton Aargau auf dem Gebiet der Gemeinden Villigen und Würenlingen auf beiden Seiten der Aare, etwa 15 Fahrminuten von Waldshut entfernt.

Bislang war bekannt, dass solche Verbindungen entstehen, wenn sich Feinstaubpartikel in der Oberflächenflüssigkeit der Atemwege auflösen. Zu den Stoffen, die dabei im Körper wirken, gehören etwa Wasserstoffperoxid oder Hydroperoxil. Die Forschung des PSI zeigt nun, dass Sauerstoffradikale auch in den Feinstaubpartikeln selbst gebildet werden, sich dort anreichern und schließlich beim Einatmen der Teilchen in die Atemwege verfrachtet werden. Am meisten Sauerstoffradikale bilden sich im Feinstaub laut den neuen Erkenntnissen der Forscher bei ganz normalen Wetterbedingungen, etwa bei einer Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent und Temperaturen um 20 Grad Celsius, wie sie für Innenräume typisch sind. Dies sei erschreckend, schreibt das PSI in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung.

„Womöglich haben wir hier einen zusätzlichen Faktor dafür gefunden, dass so viele Menschen scheinbar ohne konkreten Anlass an Atemwegserkrankungen oder Krebs erkranken“, wird Studienautor Peter Aaron Alpert in der PSI-Mitteilung zitiert. Bestätigten sich die neuen Erkenntnisse mit der weiteren Forschung, müssten Grenzwerte zu Luftqualität und Feinstaub angepasst werden. Während der Pandemie können die Sauerstoffradikale im Feinstaub allerdings sogar einen positiven Effekt haben: Sie schaden nämlich auch den Viren, die ebenfalls über Feinstaubpartikel transportiert werden können. „Dieser Zusammenhang könnte erklären, warum das Sars-CoV-2-Virus in der Luft bei Raumtemperatur und mittlerer Feuchte am kürzesten überlebt“, so die Mitteilung des PSI.