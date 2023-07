Die oft gehörte Frage: „Wie geht es mit dem Pater-Jordan-Haus weiter?“ steht im Mittelpunkt eines Informationsabends am Freitag, 21. Juli. Der Orden der Salvatorianer lädt zusammen mit der Interessengemeinschaft Pater-Jordan-Haus (PJH) in den Pfarrsaal ein.

Das PJH wurde 1975 gebaut und nach dem Ordensgründer der Salvatorianer, dem in Gurtweil geborenen und 2021 selig gesprochenen Johann Baptist Jordan benannt. Über viele Jahrzehnte hinweg wurde das Gebäudeensemble mit jährlich rund 450 Belegungen genutzt und wurde zu einem zentralen Ort für das Dorfgeschehen.

Dann kam 2017 aus Freiburg das Gebäudekonzept als verpflichtende Vorgabe, das sämtliche Gebäude in den Pfarreien auf den Prüfstand stellte, um lediglich das pastoral Nötigste zu erhalten. Daraus folgte ein klarer Handlungsbedarf für das PJH. Daraufhin hatte eine erste Interessengemeinschaft Möglichkeiten aufgezeigt, das Haus wirtschaftlicher zu machen.

Letztlich entwickelten sich vier Varianten. Erstens: Sanierung und Nutzung für weitere 30 Jahre, Zweitens: teilweiser Abbruch mit weiterer Nutzung des Pfarrsaales, Drittens: Rückbau und Neubau in angepasster Größe und schließlich Viertens: Abbruch und Verlagerung des Pfarrsaales in die bestehende Pfarrscheune. Dies löste großen Widerstand in der Bevölkerung und Spannungen bei den Verantwortlichen aus und führte schließlich zum teilweisen Stillstand der Planungen. Der Entscheidungsprozess wurde von der Erzdiözese 2018 gestoppt. Seither liegt die Sache auf Eis.

Inzwischen nimmt aber die Diskussion über die Zukunft des Hauses wieder Fahrt auf. Laut Einschätzung des Sprechers der IG Pater-Jordan-Haus, Dieter Hauser, bestehe eine realistische Chance für den Weiterbestand der für Gurtweil lieb gewordenen und wichtigen Einrichtung. Jetzt stehen Pläne im Raum, dass der Orden der Salvatorianer den Gebäudekomplex gesamthaft übernimmt. Gespräche darüber führt der Orden bereits mit der Kirchengemeinde und der Erzdiözese seit einem Jahr. Außerdem ist ein Architekturbüro mit den ersten Planungen beauftragt. Die Salvatorianer wollen das Zentrum als Begegnungsstätte erhalten, sowie für die Dorfbevölkerung wieder zugänglich zu machen. Die ehemalige Hausmeisterwohnung dient inzwischen den Salvatorianerpatres Peter Daubner und Bernhard Fuhrmann als Wohnung.