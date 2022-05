von sk

Dem einen oder andern sind sie sicher schon aufgefallen: die neuen Begrüßungsstehlen an den Ortseingängen. Insgesamt sechs Standorte hat die Stadtverwaltung ausgewählt, um Besucher und Gäste der Stadt künftig noch freundlicher in der Großen Kreisstadt willkommen heißen zu können – und gleichzeitig Gewerbevereinen und dem Kulturamt die Möglichkeit zu geben, besondere Kulturveranstaltungen an exponierter Stelle zu bewerben.

Oberbürgermeister Philipp Frank: „Ich freue mich, dass wir dieses mir sehr wichtige Projekt endlich haben umsetzen können. Denn es soll Besucher unserer schönen Stadt schon am Ortseingang gebührend begrüßen und auf unsere aktuellen kulturellen Veranstaltungshighlights aufmerksam machen. Ich danke allen, die daran beteiligt waren, ganz besonders auch unserem Baubetriebshof, der das baulich umgesetzt hat.“

Auch die Vorsitzenden der Gewerbevereine freuen sich über die Neuerung. Thomas Wartner vom Werbe- und Förderungskreis Waldshut sagt: „Wir vom W&F freuen uns sehr, dass es in der Stadt eine einheitliche hochwertige Umsetzung der Stadteingang Banner gibt. Diese Banner zeigen für den Einwohner und Gast ein einheitliches Bild nach außen.“ Und Nikola Kögel von der Aktionsgemeinschaft Tiengen ergänzt: „Wir freuen uns, dass die vielfältigen Kulturveranstaltungen noch schöner an den Ortseingängen beworben werden können.“

Apropos Kulturveranstaltungen: Das 16. World-Town-Festival der Stadt Waldshut-Tiengen ist noch in vollem Gange. Als krönenden Abschluss verflicht die junge Berliner Ethno-Jazzband Leléka um die ukrainische Sängerin Antonia Anton am Freitag, 3. Juni um 20 Uhr in der Stadthalle Waldshut in ihrer Musik altertümliche ukrainische Klänge mit zeitgenössischen Jazzrhythmen.

Alle Informationen zu den Veranstaltungen gibt es auch immer aktuell im Veranstaltungskalender der Stadt im Internet (www.waldshut-tiengen.de/freizeit/veranstaltungen/veranstaltungskalender).