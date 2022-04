von Sandra Holzwarth

Tiengen - Die Volksbank Hochrhein eröffnet am Montag, 4. April in ihrem Neubau an der Tiengener Hauptstraße ihre neue Geschäftsstelle. Im Erdgeschoss des modernen Geschäfts- und Wohnhauses kehrt das Team an seinen ursprünglichen Standort zurück und freut sich darauf, die Kunden in den hellen und freundlichen Räumlichkeiten willkommen zu heißen und bei ihren Bankgeschäften persönlich zu unterstützen. Moderne Architektur, Transparenz und Design schaffen für Kunden und Mitarbeiter in der neuen Geschäftsstelle eine kommunikative Atmosphäre. Auf rund 400 Quadratmeter bietet das moderne Raumkonzept neben einer Serviceinsel, einem Teambüro und Beratungsräumen auch einen rund um die Uhr zugänglichen Selbstbedienungsbereich sowie eine Kasse, die Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr besetzt ist. In der neuen Geschäftsstelle werden individuelle Kundenbetreuung, Innovation und Digitalisierung in einem kommunikativen Umfeld zusammengeführt. Während im digitalen Zeitalter weniger Kunden für alltägliche Bankangelegenheiten in die Geschäftsstelle kommen, steht die qualifizierte persönliche Beratung weiterhin im Mittelpunkt. Der Mensch steht im Mittelpunkt: Schon bei der Planung des Neubaus war es für die Volksbank Hochrhein ein wichtiges Kriterium, ihre Fachkompetenzen an diesem neuen Standort zu bündeln. „Für unsere Kunden bieten wir damit kurze Wege und intern können wir die Effizienz unserer Arbeit noch einmal steigern“, erklärt Stefan Aust, Vorstand der Volksbank Hochrhein.

In das erste Obergeschoß über der Geschäftsstelle sind die Abteilungen für Vermögensmanagement, Individualkunden- sowie Firmenkundenbetreuung eingezogen. Das Team Tiengen der Volksbank Hochrhein setzt sich aus 34 Mitarbeitern zusammen, dazu gehören persönliche Berater wie auch Spezialisten für alle finanziellen Angelegenheiten, von der Vermögensberatung über Finanzierungen bis hin zur umfassenden Privat- und Firmenkundenbetreuung. Mit der Volksbank Immobilien eG, eine Kooperation der Volksbank Hochrhein und der Volksbank Klettgau-Wutöschingen, sind noch weitere Experten vor Ort und auch hier bietet sich dem Kunden ein komfortables Komplettpaket. Vom Immobilienkauf über die Finanzierung bis hin zu den Versicherungen findet der Kaufinteressent alles unter einem Dach. Kunden und Mitglieder sind wichtigster Baustein: Kundenservice und Beratung vor Ort haben, trotz des wachsenden digitalen Angebotes weiterhin Priorität und gehören zu den wichtigsten Bausteinen der Volksbank Hochrhein. „Bei uns steht der Mensch, sprich unsere Kunden und Mitglieder, im Mittelpunkt. Das unterscheidet uns deutlich von den Großbanken“, betont Vorstand Thomas Hintermeier, „Wir sind für unsere Kunden immer auch persönlich da. Unsere Kunden haben bei uns für jedes Anliegen einen persönlichen Ansprechpartner und entscheiden selbst, welchen Weg sie zu uns wählen. Ob sie ihre Bankgeschäfte digital oder an unseren SB-Terminals erledigen und wann sie persönliche Betreuung über unsere Service-Hotline oder in der Geschäftsstelle in Anspruch nehmen.“ Als Regionalzentrum ist die Geschäftsstelle in Tiengen auch Ansprechpartner für die umliegenden Ortsteile. Nach telefonischer Absprache sind Beratungstermine von 8 bis 20 Uhr möglich. „Wer den persönlichen Kontakt zu uns sucht, aber nicht die Gelegenheit hat, uns in Tiengen zu besuchen, zu dem kommen wir auf Wunsch auch gerne nach Hause“, erklärt Christian Schweigler, Bereichsleiter Kundenberatung bei der Volksbank Hochrhein. Bei der Volksbank Hochrhein sind Menschen für Menschen da, diese Stärke zeichnet die Bank vor Ort ganz besonders aus. „Natürlich bieten wir als moderne Bank auch einen umfassenden digitalen Service, der unseren Kunden und Mitgliedern ermöglicht, alltägliche Bankgeschäfte schnell und unkompliziert zu erledigen. Aber da, wo der Kunde uns braucht, sind wir auch persönlich da“, betont Vorstand Thomas Hintermeier. Öffnungszeiten: Die Geschäftsstelle ist für Servicetätigkeiten montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr geöffnet, lediglich am Mittwochnachmittag bleibt sie geschlossen.

Service und Kundenberatung sind ihre Aufgabe

Tiengen (sho) Kundenberatung und Service vor Ort haben einen wichtigen Stellenwert bei der Volksbank Tiengen. Mehrere Teams kümmern sich um die Wünsche der Kunden. Christian Schweigler, Bereichsleiter Kundenberatung mit seinem Team: Im Servicebereich der neuen Geschäftsstelle in Tiengen kümmern sich die sieben engagierten Mitarbeiterinnen mit ihrer Geschäftsstellenleiterin Yvonne Gantert-Geiler um die Anliegen ihrer Kunden. „Trotz aller digitalen Möglichkeiten sind wir keine Digitalbank, sondern nur eine digital unterstützte Bank“, betont Christian Schweigler. Ob Kontoeröffnung, Adressänderungen oder Vollmachten, das Team vom Kundenservice leistet immer gerne Unterstützung. Die Kundenberatung ist ein weiterer wichtiger Baustein, dabei lautet das Motto von Christian Schweigler und seinem Team: Erst zuhören und dann beraten. Bei allen Fragen rund um Vorsorge und Absicherung sind die Kunden in der neuen Geschäftsstelle in besten Händen.

Große Investition in den Standort Tiengen

Tiengen (sho) Die Innenstadt von Tiengen ist um ein markantes Gebäude reicher. An der Ecke Hauptstraße/Heckerstraße hat die Volksbank Hochrhein ein modernes vierstöckiges Geschäfts- und Wohnhaus mit 4900 Quadratmetern Nutzfläche und einer Tiefgarage mit 51 Plätzen errichtet. Für dieses Großprojekt wurde nicht nur das ehemalige Volksbank-Gebäude rückgebaut, sondern auch die beiden benachbarten Häuser in der Hauptstraße abgerissen. Die Volksbank Hochrhein hat als Bauherr viel Zeit und Engagement in die Planung investiert, um an dieser exponierten Lage eine effiziente Nutzung sicherzustellen.

„Als regional verwurzelte Bank wollten wir nicht nur ein schönes Gebäude für unsere eigenen Geschäftsbereiche errichten, sondern mit diesem Projekt auch die Weiterentwicklung der Stadt Tiengen fördern“, betont Stefan Aust, Vorstand der Volksbank Hochrhein. „Wir bekennen uns damit ganz klar zum Standort. Die zentrale Lage bot hervorragende Möglichkeiten, um die Stadt nachhaltig zu beleben und ich finde, das haben wir in der Planung und Umsetzung bestens genutzt.“ Das neue Geschäfts- und Wohnhaus bietet nicht nur der Volksbank Hochrhein selbst auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern großzügige und durchdachte Räumlichkeiten, um wichtige Geschäftsfelder unter einem Dach zu vereinen, sondern darüber hinaus auch weitere Büro und Ladenflächen sowie Wohnungen, die vermietet werden. Auf einer 1400 Quadratmeter großen Einzelhandelsfläche neben der Volksbank Geschäftsstelle im Erdgeschoss ist bereits das Kaufhaus Woolworth eingezogen. Das erste Obergeschoss nutzt die Volksbank für ihre Geschäftsbereiche Individualkundenbetreuung, Vermögensmanagement und Firmenkundenbetreuung. Im zweiten Obergeschoss ist eine noch flexible und teilbare Fläche von rund 870 Quadratmetern für Büros und Praxen vorgesehen, die derzeit zur Verpachtung steht. Auch Wohnraum wurde in dem neuen Gebäude geschaffen. Im Dachgeschoss sind vier großzügige Komfortwohnungen mit Grundflächen von 115 bis 170 Quadratmetern entstanden, die bereits vermietet wurden. Rund 17 Millionen Euro hat die Volksbank Hochrhein in den Neubau investiert und noch einmal 1,1 Millionen für den Bankausbau. „Das Tiengener Geschäfts- und Wohnhaus ist die größte Investition in der Unternehmensgeschichte der Volksbank Hochrhein“, verrät Vorstand Thomas Hintermeier. „Das Projekt hat uns sehr gefordert, aber im Ergebnis hat es sich absolut gelohnt.“ Sein Vorstandskollege Stefan Aust resümiert: „Der Neubau ist eine rundum gelungene Investition, ein schönes Projekt in toller Lage, und wenn es von den Kunden vor Ort gut angenommen wird, dann schließt sich für uns der Kreis.“ Inmitten der Corona- Pandemie ist das beeindruckende Bauwerk ohne Verzögerung gewachsen und konnte exakt im Zeitplan in Betrieb genommen werden. Der Vorstand der Volksbank Hochrhein ist froh, mit der Firma Schleith einen kompetenten Generalunternehmer an seiner Seite zu haben. Auch bei den Gewerken hat die Bank vorwiegend auf regionale Handwerker und Unternehmer gesetzt, „Wir hatten wirklich sehr zuverlässige Partner am Bau, die durchweg tolle Arbeit geleistet haben“, sind sich die Vorstände Stefan Aust und Thomas Hintermeier einig. „Das Tiengener Geschäfts- und Wohnhaus ist die größte Investition in der Unternehmensgeschichte der Volksbank Hochrhein.“ Thomas Hintermeier, Vorstand

Soziales Engagement ist wichtig

Tiengen (sho) Als regional verwurzelte Institution sind der Volksbank Hochrhein die Heimat und die Menschen vor Ort sehr wichtig. Soziales Engagement wird deshalb großgeschrieben. Es gibt vier Förderprogramme für Vereine, HGV, Kindergärten/Kitas und Schulen. Die Unterstützung wird unter anderem aus Mitteln des VR-GewinnSparen ermöglicht. Damit konnten in der Vergangenheit viele Anschaffungen von den genannten Empfängern getätigt werden wie Instrumente, Bälle, Noten, Trikots, Druckkosten Schülerzeitung oder Spielmaterial. Aber auch sich in Planung befindende Investitionen wie der Bau des Hospizes in Tiengen werden damit unterstützt oder auch Futterkosten vom Wildgehege Waldshut übernommen. Anlässlich der Eröffnung des Neubaus in Tiengen spendet die Volksbank Hochrhein jedem Kindergarten/Kita aus Tiengen und den zugeordneten Ortsteilen auf Wunsch ein Juniorcar-Rutschauto im Volksbank-Design. 2021 hat die Volksbank Hochrhein den „Veiertag für Vereine“ durchgeführt. Mit dieser Sonderspendenaktion unterstützte die Bank Vereine aus ihrem Geschäftsgebiet, die aufgrund der Corona-Pandemie finanzielle Ausfälle hatten. Wer mitmachen wollte, konnte sich als Verein mit einem aussagekräftigen Foto bewerben. Aus allen Teilnehmern wurden anschließend nach dem Zufallsprinzip fünf Vereine ausgelost, die mit Fotos auf dem Instagram Account der Volksbank vorgestellt wurden und dort für eine Woche Likes sammeln konnten. Die drei Vereine mit den meisten Likes erhielten insgesamt 6000 Euro. Zum sozialen Engagement der Volksbank Hochrhein gehören außerdem die VRmobile, ein Projekt der Volksbanken Raiffeisenbanken mit dem Gewinnsparverein Baden-Württemberg. Bei diesem Konzept werden sozialen Einrichtungen aus der Region Fahrzeuge, die sogenannten VRmobile, für drei Jahre auf Leasingbasis gespendet. Die Volksbank Hochrhein unterstützt damit den Caritasverband Hochrhein, die Diakonie Hochrhein, die Awo Waldshut sowie die Lebenshilfe Südschwarzwald. Die Fahrzeugspende verbessert die Mobilität der Pflege- und Hilfspersonen und damit die Menschen zu Hause. Die Volksbank Hochrhein-Stiftung wurde 1988 gegründet und unterstützt und fördert Künstler und insbesondere Musiker in der Region. Die Umsetzung der Stiftung erfolgt durch mehrere Fördermaßnahmen. Regelmäßig vergibt die Stiftung die sogenannten Förder- und Musikpreise. Seit 2001 veranstaltet die Stiftung in Kooperation mit verschiedenen Partner Preisträgerkonzerte. Im Rahmen dieser Konzerte erhalten die Preisträger die Gelegenheit, sich in ihrer Heimatregion zu präsentieren. Bereits zwei Mal hat die Volksbank Hochrhein in Kooperation mit der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein und der DKMS – der deutschen Knochenmarkspenderdatei eine Typisierungsaktion mitsamt eines Benefizkonzerts in Höchenschwand und Lauchringen veranstaltet. Dabei konnten einige neue Stammzellenspender gewonnen werden.

Attraktiver Arbeitgeber