Ausgerechnet in dieser Saison, die durch die Corona-Krise auf den Kopf gestellt wird, kann die Narro-Zunft Waldshut eine rekordverdächtige Zahl neuer aktiver Fasnachtsfreunde willkommen heißen. Während im Jahr 2019 sechs und 2018 vier Zugänge verzeichnet wurden, wurden bei der Hauptversammlung am 11.11. nicht weniger als 18 Aspiranten nach einjähriger Bewährungszeit aufgenommen. Da die Sitzung nur im Internet stattfinden konnte, musste sich der Vorstand für das übliche Integrations-Ritual eine Alternative einfallen lassen.

Die kreative Lösung sah schließlich so aus: Jeder Neuling war eingeladen, sich per Handy beim Auftragen der traditionellen Mehlmaske der Geltentrommler und einem anschließend deklamierten „Narri, Narro“ filmen zu lassen. Die kurzen Sequenzen wurden dann dem interessierten Publikum der ersten Online-Hauptversammlung in der 609-jährigen Zunftgeschichte präsentiert. Für das fasnächtliche Präparieren des Gesichts sind übrigens gewisse Grundkenntnisse unabdingbar. Zunächst einmal sollte vorzugsweise Weißmehl und nicht etwa das zwar gesündere, aber für die äußere Anwendung weniger effektvolle Vollkornmehl verwendet werden. Bevor man dann (natürlich mit geschlossenen Augen!) kräftig in ein Behältnis mit dem gemahlenen Korn bläst, muss das Antlitz eine Grundierung als Haftschicht erhalten. Wie altgediente Mitglieder zu berichten wissen, wurde dazu einstmals derbes Schweineschmalz aufgetragen. Heute kommt üblicherweise eine Hautcreme zum Einsatz – man kann also auch als Vegetarier bei den Narren mitmachen.