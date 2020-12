von Manfred Dinort

Auch in Eschbach mussten coronabedingt einige Termine abgesagt werden. Darunter der Seniorennachmittag, der immer gut besucht war und sich großer Beliebtheit erfreute. „So manches musste gestrichen werden“, stellte Gertrud Steßl vom Organisationsteam fest. „Besonders ältere Menschen leiden darunter, wenn sie sich nicht mehr treffen können und ihre Kontakte total einschränken müssen.“ Die letzte gemeinsame Veranstaltung sei die Seniorenfasnacht im Februar gewesen.

Hochrhein Drohen demnächst noch schärfere Lockdown-Maßnahmen? Rekordwerte bei den Corona-Infektionszahlen bereiten Sorgen Das könnte Sie auch interessieren

Auch Ortsvorsteher Matthias Schupp bedauerte, dass in diesem Jahr fast gar nichts gelaufen sei. Daher habe man, zusammen mit dem Kindergarten, für die 90 Senioren des Dorfes zum Nikolaustag eine Kleinigkeit vorbereitet. „Das bringen wir den Leuten persönlich vorbei und, zusammen mit einem schriftlichen Gruß, geben wir das an der Haustüre ab“, so der Ortsvorsteher. „Und wir freuen uns auf ein kurzes Wiedersehen und kleines Gespräch“, ergänzte Gertrud Steßl, und sie sei gespannt, was dabei herauskomme. „Vielleicht gelingt es uns ja, Freude zu bereiten und die augenblickliche Stimmung etwas aufzuhellen“.

Kindergarten macht mit

Mit Basteleien beteiligte sich auch der Kindergarten an der Aktion. „Wir haben vergoldete Anhänger aus Salzteig geformt, die man an den Christbaum oder an den Adventskranz hängen kann“, erklärte Bianca Himmler, Leiterin des Kindergartens. Die Kinder hätten begeistert mitgemacht, da sie ja wussten, dass die Bastelarbeiten für die Großeltern bestimmt seien. Dann ging es los: Der erste Besuch galt der 100-jährigen Hilda Albiez, ehemalige Messmerin der Pfarrgemeinde und älteste Einwohnerin des Dorfes. Sie erschien persönlich an der Haustür und strahlte über das ganze Gesicht, als sie die Besucher erkannte und ihr das Geschenk mit dem Brief überreicht wurde.

90 Nikolaussäckchen mussten gefüllt werden, damit alle Senioren im Dorf beschenkt werden konnten. Von links: Kindergartenleiterin Bianca Himmler, Gertrud Steßl vom Organisationsteam und Ortsvorsteher Matthias Schupp. | Bild: Manfred Dinort

In dem Begleitbrief, unterzeichnet von Matthias Schupp und Gertrud Steßl standen diese Worte: „Ein ungewöhnliches Jahr geht zu Ende. Bei der diesjährigen Fasnacht konnten wir noch unbeschwert und ausgelassen miteinander feiern. Dann kam ein harter Schnitt. Alle geplanten Veranstaltungen mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Davon waren unsere Ausfahrten, Gottesdienste, Treffen und auch der Seniorennachmittag betroffen. Um uns gegen dieses heimtückische Virus zu schützen, waren plötzlich alle diese Begegnungen nicht mehr möglich. Diese gemeinsamen Begegnungen fehlen uns allen! Deshalb möchten wir Euch mit diesem Nikolaus-Säckle eine kleine Freude bereiten und Euch damit sagen, dass wir an Euch denken und Ihr uns am Herzen liegt. Die Kindergartenkinder haben die Anhänger gebastelt, das Organisationsteam hat die Säckle gepackt und die finanzielle Unterstützung kommt vom Ortschaftsrat. So wünschen wir Euch allen eine gesegnete und gesunde Advents- und Weihnachtszeit!“