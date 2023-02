Damit die Besucher der Hoorigen Mess‘ in Tiengen unbeschwert feiern können, arbeitet die Aktionsgemeinschaft Tiengen als Veranstalter bei den Sicherheitsvorgaben mit der Stadt Waldshut-Tiengen zusammen. Zusätzlich engagiert sich das städtische Kinder- und Jugendreferat auf freiwilliger Basis für die Sicherheit und Gesundheit der jungen Besucher. Dies vor allem mit Blick auf Alkohol.

Übermäßiger Konsum mit gesundheitlichen Folgen und auf Alkohol zurückzuführende Konflikte sind jedes Mal Thema bei der Hoorigen Mess‘. 2019 war das Kinder- und Jugendreferat mit einem Stand vertreten, der aufklärte und Anlaufstelle für Jugendliche war. Den gibt es am 18. Februar nicht, dafür wird Silke Padova, Leiterin des Referats, mit Mitarbeitern unterwegs sein. „Storchenturm und Ringmauer sind ein Treffpunkt, dort werden wir vorrangig auf Jugendliche zugehen und anlassfrei das Gespräch suchen“, sagt Padova. Sie und ihre Mitstreiter wollen herausfinden, worum es den Jugendlichen bei der Hoorigen Mess‘ geht.

Laut Padova soll an den gesunden Menschenverstand der jungen Besucher appelliert werden, beim Trinken nicht über die Stränge zu schlagen und die Risiken übermäßigen Konsums bewusst gemacht werden. Es soll dazu angeregt werden, Trinkpausen einzulegen, in Gruppen aufeinander zu achten und sich gegebenenfalls Hilfe zu holen. „Es geht uns nicht darum, Recht und Ordnung durchzusetzen, wir sind unabhängig vom Ordnungsamt unterwegs“, hebt Padova hervor. Das Kinder- und Jugendreferat will Einblicke in das Denken der jungen Leute bekommen und Erfahrungen sammeln, um vor oder bei der nächsten Hoorigen Mess‘ gezielt zu reagieren. Ebenfalls im Sinne der Prävention hat das Kinder- und Jugendreferat mit dem Ordnungsamt Info-Material und Plakate an die Ständebetreiber und umliegende Verkaufsstellen wie Tankstellen und Supermärkte verschickt. Sie weisen auf Pflichten nach dem Jugendschutzgesetz hin. Der Ausschank von Alkohol an unter 16-Jährige ist verboten.