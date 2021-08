von Alfred Scheuble (sl)

Nach einer intensiven Aussprache über die Berichte aus dem Vorstand, wählten die 23 anwesenden der 66 Mitglieder der Naturfreunde-Ortsgruppe Waldshut ein in vielen Positionen neues Vorstandsteam. Die wiedergewählte Vorsitzende Stefani Müller-Schumann sagte zu Beginn der Hauptversammlung im vereinseigenen Naturfreundehaus in Häusern, dass Corona „uns leider fest im Griff“ hatte und das Haus sieben Monate lang geschlossen war. Dennoch gab es genügend Arbeit (315 Stunden), Herausforderungen und Probleme, die in manchen Bereichen beachtliches Geld kosten. So kostet zum Beispiel der Umbau des alten Löschteiches etwa 23.000 Euro und die Erneuerung der UV-Filteranlage bis zu 10.000 Euro, hießt es im Bericht von Stefani Müller-Schumann.

Waldshut-Tiengen Mit Musik, Schafbock und Verlosung: Junggesellen und Alt Waldshut legen sich für die Chilbi 2021 mächtig ins Zeug Das könnte Sie auch interessieren

Im Zusammenhang mit dem voraussichtlich noch in diesem Jahr startenden Projekt „Wildcamp“, Teil des Biosphärengebietes Schwarzwald, auf dem Vereins- und benachbarten Gelände der Gemeinde Häusern werden Umbaukosten in Höhe von 47.600 Euro erwartet. Geplant ist ein Outdoor-Klassenzimmer, ein Platz für Tippis, ein Naturteich und ein auf Pfählen stehendes Plateau im angrenzenden Wald. Das Naturfreundehaus soll mit genutzt werden können und bei Schlechtwetter als Unterschlupf dienen.

Im zurückliegenden Vereinsjahr verbuchten die Naturfreunde lediglich 380 Übernachtungen (2019 waren es 600) und mussten einen Verlust in Höhe von etwa 3.000 Euro verkraften. Die Mitgliederzahl summiert nach sechs Kündigungen und zehn Neuzugängen auf derzeit 66 Mitglieder.

Neuer Vorstand

Die Neuwahlen ergaben folgende Besetzung der 13 Posten im Verein: Vorsitzende Stefani Müller-Schumann (Wiederwahl), stellvertretender Vorsitzender Matthias Martin-Lübcke (Neuwahl), Kassier Daniel Kromer (NW), Mitgliederkassiererin Susanne Bermann (NW), Schriftführerin Sarina Genswein (NW), Technikwart Lars Scheiblecker (NW), Wanderwartin Barbara Wetzel (NW), Fahrradwanderwart Gerhard Mutter (WW), Hausbelegung Stefani Müller-Schumann (WW), 1. Beisitzerin Petra Müller (WW), 2. Beisitzer Matthias Müller (NW) und die Kassenprüfer Daniel Bermann und Günther Rebholz (WW).