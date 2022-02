von SK

Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen in der Tiengener Fußgängerzone wurde ein Beteiligter verletzt. Laut Polizeibericht soll ein Tatverdächtige am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in der Hauptstraße einen 16-Jährigen zunächst angepöbelt und dann mit Faust in Gesicht geschlagen haben. Daraufhin bildete sich eine Personentraube um die beiden Beteiligten.

Der Angegriffene erlitt laut Polizei eine Nasenbeinbruch und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Fahndung stellte die Polizei die Personalien angetroffener Jugendlicher fest. Ob sich der Tatverdächtige darunter befand, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741/831 60) bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.