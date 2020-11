Das magische Datum, das jedes Jahr im November einen gewissen Teil der Bevölkerung in aufgeregte Vorfreude versetzt, steht dieses Mal unter negativen Vorzeichen. Denn wegen der zweiten Welle der Pandemie markiert der 11.11. den Auftakt zu einer Fasnachtssaison im Ausnahmezustand – noch ist gar nicht abzusehen, was von dem gewohnten Programm übrig bleiben kann.

Waldshut-Tiengen Einkaufsstadt Tiengen: Adventszeit mit langen Freitagen Das könnte Sie auch interessieren

Das beginnt schon mit der Hauptversammlung der Waldshuter Narro-Zunft, die traditionsgemäß eigentlich kommende Woche an dem besagten Tag auf die sogenannte fünfte Jahreszeit einstimmen sollte. Als Austragungsort war zwecks Infektionsschutz die geräumige Grieshabervier-Halle gebucht. Doch das zwei DIN-A-4-Seiten umfassende Hygiene-Konzept, das mit der Einladung bereits an die Mitglieder verschickt wurde, war für die (hoorige) Katz, ist jetzt Makulatur und allenfalls noch für die Herstellung von Konfetti zu gebrauchen. Denn angesichts der aktuellen Verschärfung der Regeln muss das Treffen in der geplanten Form abgesagt werden (hinter den Kulissen berät die Zunft noch über mögliche Alternativkonzepte). Wie ein Blick auf die vorgesehenen Regeln zeigt, wäre es zwangsläufig eine wohl eher trockene Veranstaltung geworden. Statt gemütlicher Tischgruppen sollten im Saal einzelne Stühle mit dem gebotenen Mindestabstand aufgestellt werden, und die Bewirtung hätte sich auf die Ausgabe von Flaschengetränken beschränkt. Die Corona-Verordnung hätte es auch nicht zugelassen, dass sich am Rand der Versammlung, etwa draußen vor der Tür in der unvermeidlichen Raucherecke, größere Gruppen zum munter-geselligen Austausch zusammenfinden. Kurzum: Der Start in die Fasnachtssaison wäre wohl auch nicht viel lustiger verlaufen als etwa eine Sitzung des Gemeinderats. Der darf am Montag öffentlich tagen, weil die Selbstorganisation von Kommunen unter die Ausnahmen fällt, so wie auch für bestimmte Berufsgruppen Corona-Sonderregelungen gelten. Das Zauberwort lautet „Systemrelevanz“ – ein Prädikat, das die Narren trotz ihrer unbestreitbaren Bedeutung leider dann doch nicht für sich beanspruchen können.