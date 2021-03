von Andrea Böhringer

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und so war die Dorfputzete in Breitenfeld mit einem neuen Corona-Konzept am Start. Eine Woche lang, von 20. bis 27. März, sollte sie ausgeführt werden. Erfreut war Ortsvorsteher Jürgen Bacher über die große Resonanz, die dazu führte, dass die Dorfputzte bereits nach zwei Tagen beendet war.

Es kam wieder einiges zusammen bei der diesjährigen Dorfputzete in Breitenfeld, die Corona bedingt etwas anders ablief als in den vergangenen Jahren. Die Kinder, die daran teilnahmen, hatten dennoch ihren Spaß. | Bild: Andrea Böhringer

Die fleißigen Helfer konnten sich aus einer Kiste beim Milchhäusle Wegepläne herausnehmen, auf denen die zu reinigenden Wegstrecken rot markiert waren. Mit Traktor, Handkarren, Auto und Anhänger und sogar mit Kutsche und Pferd kamen die rund 40 Helfer an, die dann in Gruppen von zwei bis fünf Personen Dorf, Feld und Wald von herumliegendem Müll befreiten.

Alles schnell erledigt

So landeten die erledigten zehn Wegepläne bereits am ersten Tag im Briefkasten von Ortsvorsteher Jürgen Bacher. Weitere Breitenfelder wollten sich ebenfalls an der Dorfputzete beteiligen, sodass Jürgen Bacher kurzerhand nochmals zwei Pläne erstellte, die dann ebenfalls schnell erledigt waren.

Die Corona-Regeln

Die Dorfputzte fand entsprechend der aktuellen Corona-Regeln statt, maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahren wurden nicht mitgezählt, durften zusammen unterwegs sein. Desinfektionsmittel, Müllsäcke und ein Anhänger für den gesammelten Müll standen bereit. Das übliche Vesper, das es immer nach der Dorfputzete in Breitenfeld gab, konnte in diesem Jahr nicht angeboten werden. Dafür gab es für die großen und kleinen Helfer jeweils eine Tafel Schokolade, worüber sich die kleinen Helfer besonders freuten.