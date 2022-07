von Ursula Freudig

Endlich wieder in schwierigen Zeiten für ein paar Stunden die leichte Seite des Lebens genießen – für sehr viele war das am vergangen Freitag- und Samstagabend die Devise. Tausende dürften es gewesen sein, die nur ein Ziel kannten: Tiengens Altstadt, in der das beliebte Jazzfest „Tiengener Sommer“ der Aktionsgemeinschaft Tiengen nach zwei Jahren Corona-Pause zum 30. Mal über die Bühne ging.

Gute Laune: Das Jazzfest macht Spaß und verbindet – ob aus Tiengen oder nicht, beim Jazzfest sind alle im Herzen Düengemer, sagen diese Besucher. Bilder: Ursula Freudig

Auch heimische Bands stehen auf der Bühne

Heimspiel: Die Bigband der Musikschule Südschwarzwald unter der Leitung von Frank Pohl bei ihrem umjubelten Auftritt- Immer wieder sorgen Schüler – hier Nils Rebholz- für fetzige Soli.

Genauer über vier Bühnen unter freiem Himmel, drei in der Hauptstraße, eine in der Weihergasse. Jeweils von 18 Uhr bis 24 Uhr standen insgesamt 14 Bands auf den Bühnen, darunter mit 79 Soul Club und der Bigband der Musikschule Südschwarzwald, auch zwei aus der Gegend. Die Bands machten aus Tiengens Innenstadt einen lässig swingenden Ort der guten Laune und des entspannten Miteinanders. Dass es durch die vielen Menschen etwas Zeit brauchte, um von einer Bühne zur anderen zu kommen, nahmen alle gelassen hin.

Jung, frech und wild: Die Mama Shakers aus Paris begeistern auf der ganzen Linie, Frontfrau Angela Strandberg ist am Waschrett, an der Trompete und als Sängerin eine „Wucht“.

Musiker decken große Bandbreite ab

Kurt Reckermann von der Aktionsgemeinschaft Tiengen hatte wieder eine glückliche Hand bei der Auswahl der Bands gehabt. Mit Jazz, Swing, Blues, Soul, Boogie Woogie, Dixie und Bigband Musik war die Bandbreite groß. Was die Musiker einte, war wie immer ihr Können, ihre große Spielfreude verbunden mit Spielwitz und leidenschaftlichem Einsatz. Auch ihre Kondition beeindruckte, denn an beiden Abenden herrschten bis tief in die Nacht hinein schweißtreibende Temperaturen. Eine unwillkommene Abkühlung brachten am Freitagabend, als das Fest so gut wie zu Ende war, allerdings ein Gewitter mit Regen.

Fest und Veranstalter Das zweitägige Jazzfest „Tiengener Sommer“ entwickelte sich vor vielen Jahrzehnten schrittweise aus einem Straßenfest heraus. Ideengeber und bis heute Hauptorganisator ist Kurt Reckermann. Das Jazzfest in Tiengens Altstadt gehört zu den beliebtesten Veranstaltungen der Aktionsgemeinschaft Tiengen und hat sich auch überregional als kleines aber feines Festival einen Namen bekannt. Die Aktionsgemeinschaft Tiengen e.V. wurde 1974 gegründet, um Tiengens Attraktivität durch Projekte und Veranstaltungen zu steigern. Rund 180 Mitglieder, das sind vor allem Vertreter von Geschäften, Handwerks- und Gastronomiebetrieben, Banken, Vereine und Privatpersonen, sind in ihr zusammen geschlossen. Vorsitzende ist Zara Tiefert-Reckermann, Geschäftsführer sind Nikola Kögel und Kurt Reckermann.

Ehrensache: Wer das Jazzfest mag, unterstützt es – hier kauft Elvira Reiser aus Kadelburg (rechts) bei Nikola Kögel (Aktionsgemeinschaft Tiengen, Veranstalter) die diesjährige Plakette.

Vereine und Geschäfte bewirten Publikum und haben alle Hände voll zu tun

Kühle Drinks: Bei heißen Temperaturen sind sie beim Fest ein Muss – diese Drei erfüllen an der Surianerbar Wünsche.

Wie immer gehörten auch dieses Jahr zum Jazzfest vielseitige kulinarische Angebote, besonders kühle Drinks standen hoch im Kurs. Vereine und Geschäfte und der Serviceclub Kiwanis bewirteten und hatten wie die geöffneten Restaurants und Cafés, alle Hände voll zu tun. Tiengen hat sich mit dem diesjährigen Jazzfest einmal mehr von einer seiner schönsten Seiten gezeigt. „Wir sind sehr zufrieden, die Leute hatten Freude, das Wetter und die Stimmung haben gepasst“, zog Lili Reckermann, Tochter vom Kurt Reckermann, das Fazit für die Tiengener Aktionsgemeinschaft.

Tolles Publikum: Die Freude an der Musik bringt beim Tiengener Jazzfest die Menschen zusammen, gemeinsam werden die Bands gefeiert. Bild: Ursula Freudig

Musik: Diese Bands wurden vom Publikum gefeiert: B.B & The Blues Shakes, 79 Soul Club, Ladwig‘s Hot Jazz Orchestra, die Mama Shakers aus Paris, die New Orleans Shakers und das Premier Swingtett aus Berlin, Boogie Connection, Lilly Martin urban Blues & Soul, die Bigband der Musikschule Südschwarzwald, die Armstrong‘s Ambassadors und aus der Schweiz, das Ladyva Boogie-Woogie Duo, die Elias Bernet Band, das Waffle Machine Orchestra und Wolverines Jazzband Bern.