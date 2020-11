von Philipp Zimmermann

Herr Killias, der Heimatschutz fordert beim Bund einen sofortigen Stopp der Bauarbeiten auf dem Kurplatz. Was lief in Ihren Augen schief in Baden?

Wenn das Projekt optimal geplant worden wäre, dann hätte man vor Beginn jeglicher Bauarbeiten zuerst einmal eine Ausgrabung oder zumindest Sondierungen angeordnet. Dann hätte man aufgrund der Funde die Baubewilligung anpassen können, wie man das auch anderswo macht. Eine Baubewilligung wie in Baden erteilt man klugerweise nur mit Auflagen.

Was ist Ihre wichtigste Forderung?

Dass die eidgenössische Kommission für Denkmalpflege die Situation vor Ort anschaut. Zu dieser Kommission haben wir Vertrauen. Wir sind nicht unbelehrbar. Wenn die Kommission zum Schluss kommt, man könne alles zuschütten, dann ist das halt so. Aber ich gehe nicht von Vorneherein davon aus.

Haben Sie zuvor schon auf andere Weise versucht, Einfluss zu nehmen?

Das Problem ist, dass hier etwas laufend kaputt gemacht wird. Aufgrund des Baufortschritts besteht ein Zeitdruck. Die Stadt Baden und die Kantonsarchäologie haben klar gemacht, dass sie sich mit der Erforschung der Funde und der Dokumentation begnügen. Die Forderung nach einem Baustopp durch Kanton oder Stadt hätte nicht den Hauch einer Chance gehabt.

Kantonsarchäologie und Stadt haben Abklärungen vorgenommen. Warum reicht das nicht?

Es geht nicht nur um Forschung, sondern auch die Erhaltung dieser Kulturgüter. Ob sich ihre Erhaltung lohnt oder aufdrängt und ob sie machbar ist, muss abgeklärt werden. Solche Abklärungen muss jemand machen, der eine gewisse Distanz hat, geografisch und institutionell. Die Stadt Baden hat die Bauherrschaft, und wichtige Player sind sehr nahe dran. Das Problem liegt darin, dass kantonale Denkmalpfleger und Kantonsarchäologen häufig in Situationen sind, wo riesige lokale Interessen auf dem Spiel stehen. Sie sind in Hierarchien eingebunden und dadurch nicht unabhängig. Das ist menschlich und auch in anderen Kantonen zu beobachten.

Person und Verband Martin Killias aus Lenzburg im Kanton Aargau ist Präsident des Verbands Schweizer Heimatschutz (SHS). Der SHS sieht sich als „führende Schweizer Non-Profit-Organisation im Bereich Baukultur. Wir sind ein Verein mit 27000 Mitgliedern und Gönnern und bestehen seit 1905 als Dachorganisation von 25 kantonalen Sektionen. Wir setzen uns dafür ein, dass Baudenkmäler aus verschiedenen Epochen vor dem Abbruch bewahrt werden und weiterleben. Wir fördern aber auch zeitgemäße, gute Architektur bei Neubauten. Jährlich verleihen wir einer Gemeinde den Wakkerpreis für ihre vorbildlichen Leistungen in der Siedlungsentwicklung und zeichnen mit dem Schulthess-Gartenpreis eine außergewöhnliche Arbeit auf dem Gebiet der Gartenkultur aus“. (Quelle: www.heimatschutz.ch).

Der Heimatschutz kritisiert in seiner Mitteilung die Kantonsarchäologie und die Stadt Baden, ohne sie explizit zu nennen. Warum?

Wir nennen sie nicht, weil es um die Sache geht. Nicht sie sind das Problem, sondern die Politik. Ich habe durchaus viel Verständnis für den Stadtammann, dass er eine andere Perspektive hat. Er ist nicht zu beneiden. Im Vergleich zu den meisten anderen Orten hat er 1000 Jahre Baukultur mehr unter dem Boden. Wir als Heimatschutz sind der Anwalt des Kulturguts, das unter dem Boden liegt und dessen wirtschaftliche „Rentabilität“ nicht evident ist, anders als bei den Neubauten darüber, denen dieses Kulturgut im Wege steht. Es ist unsere Pflicht, genau hinzuschauen und einzugreifen, wenn wir es für nötig halten.

Wieso sind Sie optimistisch, dass der Bund Ihren Antrag um ein Gutachten gutheisst?

Wir sehen das durchaus nicht als sicher, aber wir hoffen es, denn nur der Bund kann hier noch rettend eingreifen. Und wenn der Bund nichts unternehmen sollte, dann müssen wir uns wenigstens nicht vorwerfen, nicht alles versucht zu haben.

Sie haben bei Ihrer Rede zur Übergabe des Wakkerpreises an Baden vor zwei Monaten Bezug genommen auf die Funde im Bäderquartier. Sie sprachen von Ihrer Hoffnung, dass Lösungen möglich werden, die der europäischen Bedeutung des unterirdischen Baden gerecht werden. War das eine Warnung?

Das war eine Mahnung. Es gibt in Baden viele gute Entwicklungen – dafür bekam Baden den Preis. Der Umgang mit den Bädern – etwa dem Verenabad – hat uns immer etwas Sorgen gemacht. Aber auch wir haben die neuesten Entdeckungen nicht erwartet, die nun doch alles in einem anderen Licht erscheinen lassen.

Falls der Bund den Baustopp anordnet und die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege ein Fachgutachten erstellen lässt, wie lange wird das dauern?

Das wäre ja ein Expressauftrag für die Fachleute. Bei solch dringlichen Angelegenheiten arbeiten die sehr schnell. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Gutachten bis Weihnachten vorliegt.