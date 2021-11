von Susanne Schleinzer-Bilal waldshut.redaktion@suedkurier.de

„Auch die schönsten Lieder sind einmal zu Ende“, mit diesem Spruch kündigte die Vorsitzende Angela Schmidt-Rotzinger bei der Hauptversammlung in Waldshut die geplante Auflösung des Hochrhein-Harmonika Orchesters an. „Wir haben so lange in kleiner Besetzung durchgehalten, die Auflösung tut weh, aber wir hatten viele tolle Momente , wir können stolz sein auf das, was wir erlebt und erreicht haben, danke für die vielen schönen Jahre“, wandte sich die Vorsitzende an die versammelten Mitglieder.

Der Verein und sein Vermögen Das Hochrhein-Harmonika Orchester bestand seit den 1970er Jahren. Zuletzt hatte es nur noch neun Mitglieder und wurde aufgelöst. Vorsitzende war Angela Schmidt-Rotzinger. Nachdem die Mitglieder der Auflösung des Vereins und einer Satzungsänderung über die Verwendung des Restvermögens zugestimmt hatten, einigte man sich darauf, das Vereinsvermögen von 7857 Euro (Stand 31.12.2020) je zur Hälfte dem Frauenschutzhaus Kreis Waldshut und dem Förderverein für krebskranke Kinder zukommen zu lassen.

2020 stand das Jubiläumsfest zum 50-jährigen Bestehen an, das sie coronabedingt nicht hätten feiern können. Lange Jahre seien sie in der immer gleichen Besetzung gewesen und hätten trotzdem gespielt, jetzt seien sie nur noch neun aktive Mitglieder und somit nicht mehr spielfähig. Heute Abend stehe jetzt die Auflösung des Vereins an, erklärte die Vorsitzende Angela Schmidt-Rotzinger.

Rückblick

Einen Rückblick auf die vergangenen 50 Jahre präsentierte dann Christine Feger. Sie selbst sei von Anfang an dabei, habe mit acht verschiedenen Dirigenten gespielt und einmal auch selber dirigiert. Sie hätten viele Konzerte gegeben, aber der Höhepunkt sei immer das Jahreskonzert in der Stadthalle Waldshut gewesen. „Die Stadthalle war immer voll“, erinnerte sie sich. Auch außerhalb der musikalischen Aktivitäten hätten sie viel unternommen. „Es war immer richtig schön“, fasste Christine Feger die vergangenen Jahre im Verein zusammen.

Ehrungen

Die Ehrungen übernahm dann der stellvertretende Bezirksvorsitzende des Harmonikaverbands Dreiländereck, Volker Bögi. „Ich freue mich, den Verein kennenzulernen und bedanke mich gleichzeitig bei den Vorstandsmitgliedern und allen, die Musik gemacht haben“, begrüßte er die versammelten Mitglieder. Für ihr 30 Jahre dauerndes Engagement als Schriftführerin und Kassiererin wurden Andrea Studinger und Johanna Zipperling geehrt. Ihnen wurde neben einer Urkunde die Ehrennadel verliehen. Für ihr 40-jähriges musikalisches Engagement im Verein bekamen beide dann noch die Verdienstnadel. Die Verdienstnadel in Gold verlieh Bögi an Brigitta Stärk für 50 Jahre Mitgliedschaft. „Danke an euch alle, danke auch an den Dirigenten Oliver Albrecht, der uns die letzten Jahre treu begleitet hat. Wir haben viel gelernt und viel Spaß gehabt“, schloss die Vorsitzende die Versammlung.