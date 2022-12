Hier können sich Bürger zum Neujahrsempfang anmelden

Interessierte Bürger können sich im Laufe dieser Woche auf der Homepage der Stadt für den Neujahrsempfang anmelden. Dieser findet am Montag, 9. Januar 2023, ab 19 Uhr in der Stadthalle Tiengen statt. Anmeldungen sind auch per E-Mail (sekretariat-ob@waldshut-tiengen.de), Telefon (07751/833-131) oder Fax (07751/833-97131) unter Angabe des Namens, gegebenenfalls der Organisation, der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse möglich.