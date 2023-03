Als Fevzi Gecegel, Neslihan Kaya und Tuba Yilmaz Anfang Februar von dem schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hören, steht für sie fest: Wir wollen helfen.

Sie machen sich auf die Suche nach Hilfsaktionen und stoßen in Rheinfelden auf eine Sammelstelle. Allerdings kommt es nie soweit, dass sie Waren nach Rheinfelden bringen: „Schon kurze Zeit nach dem Öffnen hatten sie dort bereits einen Aufnahmestopp. Also haben wir selbst angefangen, zu sammeln“, erinnert sich Yilmaz.

Sammelstelle in der Sport Arena Waldshut

Kurzerhand eröffnete das Team eine eigene Hilfsgüter-Sammelstelle in der Sport Arena Waldshut. „Es kam schnell viel zusammen“, sagt Kaya. Doch wie soll die Ware in die Türkei kommen? Über Kontakte sei das Organisations-Team dann mit dem Unternehmen Eckert in Kontakt gekommen.

Einen letzten Lastwagen packt das Team um Fevzi Gecegel mit Hilfsgütern für die Türkei. Danach schließen sie ihre Sammelstelle. | Bild: Nico Talenta

Lastwagenfahrer Mustafa Beydil sei daraufhin zu seinem Vorgesetzten gegangen. „Ich habe gesagt, es geht um Hilfe für das Erdbeben in der Türkei“, sagt Beydil. Sein Chef habe noch am selben Tag beim Mittagessen mit seiner Familie gesprochen und wenig später sein Ok gegeben.

Kosten für die Lieferung geteilt

Die Firma stellte daraufhin zwei Lastwagen und die Fahrer zur Verfügung. Zur Finanzierung sagt Projektleiter Fevzi Gecegel: „Es haben alle etwas in den Topf reingelegt.“ So hätte das Unternehmen Eckert beispielsweise die Personalkosten durch die fehlenden Fahrer aufgefangen und den Treibstoff bezahlt.

Auf der anderen Seite hätte das Spenden-Team die Rückfahrt und sonstige anfallende Kosten übernommen. So seien für die ehrenamtlichen Helfer schnell etwa 3200 Euro zusammengekommen.

Mustafa Beydil, Mustafa Karabenli, Robert Bulla und Andrea Eckert stehen vor einem der Lastwagen, der im Erdbebengebiet in der Türkei war. | Bild: Nico Talenta

Ende Februar dann hat ein letzter Lastwagen einer anderen Spedition die Fahrt in die Türkei aufgenommen. „Der fährt nach Hatay. Dort sind bisher nur wenige Hilfen angekommen“, weiß Gecegel. Danach schließe er die Sammelstelle in der Sport Arena Waldshut.

Keine weiteren Fahrten geplant

„Es gibt mittlerweile mehr Speditionen die liefern. Außerdem müssen solche Fahrten für unser Unternehmen auch wirtschaftlich angemessen sein“, sagt Robert Bulla, im Unternehmen Eckert zuständig für die Bereiche Personal und Ausbildung.

Er hebt hervor: „Ohne Fevzi Gecegel hätte das alles so niemals geklappt.“ Der ehrenamtliche Helfer habe einen großen Teil der Organisation auf sich genommen und sei dafür sogar mit dem türkischen Konsulat in Karlsruhe und Zürich in Kontakt gestanden.

