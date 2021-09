von Manfred Dinort

Seit 1996 gibt es die Selbsthilfegruppe Epilepsie im Kreis Waldshut, die sich in den vergangenen Jahren im Waldshuter Bildungszentrum getroffen hat. Jetzt hat sie im Saal der Stoll-Vita-Stiftung ihre letzte Hauptversammlung abgehalten. Dabei wurde die Auflösung der Gruppe beschlossen. Der erforderliche Beschluss wurde einstimmig gefasst und durch die geleistete Unterschrift bestätigt.

Die Gruppe Seit Herbst 1996 gab es im Landkreis Waldshut eine Selbsthilfegruppe für Epilepsiekranke und deren Angehörige. Ein Ort, an dem Betroffene ohne Angst vor Unverständnis über ihre Krankheit und die damit verbundenen Probleme sprechen konnten. Die Gruppe bot die Möglichkeit, durch Erfahrungsaustausch und Informationen Ängste abzubauen und gemeinsam gegen Vorurteile anzukämpfen.

Gegründet wurde die Gruppe vor 25 Jahren von Andrea Trippel und Sieglinde Scheuble, damals mit 25 aktiven und zehn passiven Mitgliedern. 2014 übernahm Rosemarie Keusch aus Lauchringen den Vorsitz. Von 2009 bis 2014 gab es in Lauchringen auch eine Kindergruppe unter der Leitung von Irma Merkt. Als dann die Jugendlichen nach und nach zu den Erwachsenen wechselten, bestand für eine Kindergruppe kein Bedarf mehr. In den vergangenen Jahren gingen die Mitgliederzahlen weiter zurück, Neuzugänge gab es nicht mehr. „Die Betroffenen holen sich ihre Infos aus dem Internet“, sagte Rosemarie Keusch. Junge kämen auch nicht mehr, weil sie ihre Erkrankung nicht offenlegen möchten. „Epilepsie ist für viele immer noch ein Tabu-Thema.“

Das Ende

Dann kam die Corona-Zeit, sodass viele Treffen ausfielen. Ein Problem war auch, dass fast alle Mitglieder von auswärts kamen und lange Anfahrten in Kauf nehmen mussten. In der Vergangenheit wurden regelmäßig Seminare besucht und Referenten eingeladen. „Ich habe das viele Jahre organisiert und ich denke, dass ich jetzt mit ruhigem Gewissen in den Ruhestand wechseln kann“, so Rosemarie Keusch.

Die Zukunft

Beschlossen wurde, den restlichen Kassenbestand an gemeinnützige Organisation zu spenden. In ihrem Schlusswort sagte die langjährige Vorsitzende: „Ich denke, jeder Einzelne hat von der Gemeinschaft profitiert. Wir sind ja nicht aus der Welt, Kontakte könnten weiterhin gepflegt werden.“ Sie dankte ihren Vorstandsmitgliedern: „Ihr seid mit Leib und Seele dabei gewesen, Ihr habt viel für die Gruppe getan.“ Michael Keusch bedauerte: „Ich bin traurig, dass es jetzt mit unserer Gruppe zu Ende geht.“