Tiengen vor 2 Stunden

Mutmaßlicher Ladendieb beißt Polizisten in den Finger

Ein aggressiver Ladendieb soll am Samstagabend in Tiengen einen Polizisten in den Finger gebissen haben. Dank getragener Handschuhe habe der Beamte nur eine oberflächliche Verletzung erlitten, so die Angaben des Polizeiberichts.