Seit knapp sechs Jahren arbeiten die fünf Musikvereine Aispel-Rohr, Brunnadern-Remetschwiel, Gurtweil, Nöggenschwiel und Weilheim bei ihrer Nachwuchsförderung miteinander. Jüngst wurde das erste Kooperationskonzept überarbeitet und neu angepasst. Es wird von Beginn der Ausbildung an Wert auf das gemeinsame Zusammenspiel in einer Gruppe gelegt. Derzeit musizieren 40 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 16 Jahren in zwei unterschiedlichen Orchesterstufen miteinander.

Die Ausbildung: Die Anfänger starten mit einer Instrumentalausbildung bei der Musikschule Südschwarzwald. Dieser Unterricht dient der dauerhaften individuellen Förderung jedes einzelnen Jungmusikers über die Dauer seiner gesamten Ausbildungszeit. Doch richtig Spaß macht das Musizieren erst in der Gemeinschaft. Nach etwa vier Monaten reinem Instrumentalunterricht beginnen die Musiklehrlinge in der ersten Kleingruppe – den Musikkids – zu musizieren. In dieser Gruppe üben die Kinder und Jugendlichen das Zusammenspiel und studieren mit dem Dirigenten bereits erste kleinere Orchesterstücke ein. Sie proben zwei Jahre wöchentlich eine halbe Stunde lang. Nach dieser Zeit wechseln die Musikkids in das Jugendorchester.

Im Jugendorchester werden das Zusammenspiel gefördert, die Kenntnisse und Fähigkeiten in Rhythmik, Intonation und Stilistik vertieft. Ziel des Jugendorchesters ist es, die Auszubildenden auf deren zukünftige Mitwirkung im jeweiligen Orchester vorzubereiten. Das Jugendorchester probt aktuell einmal pro Woche für 60 Minuten gemeinsam. Die Freizeitaktivitäten: Neben dem Instrumentalunterricht und der Probenarbeit werden gemeinsame Freizeitaktivitäten über das Jahr verteilt wahrgenommen. Ein Höhepunkt ist das alljährliche Probenwochenende des Jugendorchesters auf einer Hütte im Schwarzwald. Während dieser Tage musizieren die Jungmusiker nicht nur intensiv gemeinsam in unterschiedlichen Formationen, sondern wachsen durch gemeinsame Freizeitaktionen als Gruppe zusammen. Die jungen Orchester haben diverse Auftritte bei Veranstaltungen in der Region und es wird einmal im Jahr ein Konzertnachmittag in einem der Orte der Kooperationsgemeinschaften angeboten.