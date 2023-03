Erstmals in seiner über 150-jährigen Geschichte wagt sich der Musikverein Gurtweil (MVG) an ein neues Projekt: die Einrichtung einer Bläserklasse für Erwachsene. Daniel Duttlinger, Vorsitzender, Jochen Stitz, Dirigent, sowie Uli Müller und Katharina Russ haben die Idee zur Bildung einer überregionalen Bläserklasse inzwischen so weit konkretisiert, dass es im Herbst mit dem ersten Semester losgehen kann. Erwachsene können binnen vier Semestern ein Instrument ihrer Wahl in der Bläserklasse erlernen. Die Freude an der Musik steht dabei über allem. Interessierte ab dem 16. Lebensjahr, die aus dem Kreisgebiet entlang der Hochrheinschiene stammen, können sich für die Klasse bis spätestens 22. Juli anmelden.

Gewählt werden können sämtliche Blasinstrumente von der Querflöte über Saxophon, Trompete, Posaune bis hin zum Euphonium oder zur Tuba. In der Bläserklasse wird nach einem systematischen Lernprogramm gearbeitet, das unter anderem die Bereiche Notenlernen, Rhythmik, Instrumentenlehre, Musizieren und Orchestersatz beinhaltet. Während eines jeden Semesters sind öffentliche Auftritte vorgesehen und am Ende der Ausbildung sollen anspruchsvollere Orchesterstücke bewältigt werden können. Die Instrumente werden im Bedarfsfall vom Musikverein gestellt. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Die Bläserklasse ist für Neueinsteiger, Wiedereinsteiger sowie auch für Umsteiger geeignet. Wer bereits Vorkenntnisse hat, kann seinen Start mit dem Organisationsteam abstimmen. Eine Abstimmung ist ebenso für Umsteiger möglich. Probentag ist jeweils donnerstags ab 19.30 Uhr im MVG-Vereinsheim an der Schlücht.

Der Musikverein bedient ein breites Spektrum an Blasmusik: angefangen von der Marsch- und Volksmusik über Klassik, Jazz, Rock und Pop. Dabei steht das musikalische und kameradschaftliche Miteinander stets im Vordergrund. Das Projekt wird im Rahmen des bundesweiten Programms Impuls gefördert mit dem Ziel, Amateurmusik in ländlichen Räumen zu stärken.

Der Kurs: Der Musikverein Gurtweil lädt am Donnerstag, 25. Mai, und am Donnerstag, 22. Juni, jeweils um 19.30 Uhr, zu einer Info-Veranstaltung ein. Anmeldungen für die Bläserklasse sind bis zum 22. Juli per Mail an blaeserklasse@musikverein-gurtweil.de möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.musikverein-gurtweil.de